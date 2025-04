ポーカーを題材にしたゲーム「Balatro」は、ギャンブル要素があるとしてEUで18禁のレーティングを付与されるなど、開発者の意図しない評価が行われているのが現状です。新たに、YouTubeでもBalatroが「ギャンブル」の指定を受けてしまったことがわかりました。YouTube has started age restricting Balatro videos for alleged gambling-related content, and creator LocalThunk is clearly getting sick of this sort of thing |