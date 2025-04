Adobeが、動画編集ソフトのPremiere Proと映像制作ソフトのAfter Effectsのバージョン25.2を正式リリースしたと2025年4月2日に発表しました。バージョン25.2のアップデートでは、生成AIによる素材の延長が可能になったり、自動でタグ付けされた素材の管理、字幕の自動翻訳など、AIを活用した新機能が目玉となっています。Introducing new AI-powered features and workflow enhancements in Premiere Pro and After Effects 25.2 |