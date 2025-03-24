VTuber・星街すいせいが、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」テレビシリーズのエンディングテーマを歌うことが決定した。劇場先行版「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」が記録的ヒットとなり、テレビシリーズが4月8日より放送される「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」（毎週火曜24時29分から／日本テレビ系）。スタジオカラー×サンライズの初タッグにて鶴巻和哉氏が監督を務める、ガンダムシリーズ最新作のエン