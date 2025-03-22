オリジナルテレビアニメ『リコリス・リコイル』（公式略称：リコリコ）の新作オリジナルショートムービー『リコリス・リコイルFriends are thieves of time.』が、4月16日より毎週水曜21時からABEMAなど各種配信プラットフォームにて全6話配信されることが決定した。【画像】銃を構えるたきな！公開された『リコリコ』新作ビジュアル6枚喫茶リコリコを舞台に千束やたきな達の日常が6本描かれ、あわせて告知PV、各話のキービ