¡ÖÁªµó¤ò¤·¤Ê¤¤ÆÈºÛ¼Ô¤À¡×¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê78¡Ë¤Î¡Ö¸ý·â¡×¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¡Ê47¡Ë¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬³«»Ï¤«¤é´Ý3Ç¯¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Îµî½¢¤ä¤¤¤«¤Ë¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»í¤ÈÎ¹¹Ô¤ò°¦¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ê°ìÌÌ¤â¡Ä¡ÖÅ´¤Î¾­·³¡×¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥µ¥ë¥¸¥Ë¡¼»áº£¤Ê¤ª¿Í¡¹¤¬Àï²Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡£¤½¤ÎÃÏ¤Çº£¡¢¿Í¡¹¤Î¼ªÌÜ¤òºÇ¤â½¸¤á¤ë¤Î¤¬