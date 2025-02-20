アメリカの「ケンタッキー・フライド・チキン」の本社が、創業の地であるケンタッキー州から南部のテキサス州へ移転することが分かりました。アメリカファストフード大手「ヤム・ブランズ」は18日、傘下に持つケンタッキー・フライド・チキンのアメリカ本社をケンタッキー州ルイビルからテキサス州プレイノに移転すると公表しました。理由について、「ブランドと従業員の連携を強化するため」としていて、今後半年以内に移転する