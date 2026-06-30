現在、ケンタッキーフライドチキンで発売している期間限定サブメニューの“ポテト”が話題になっている。【写真】1か月弱で完売したKFCの『カーネルクランチポテト』ざくざく食感で人気の『カーネルクランチポテト』「6月3日から数量限定で『カーネルクランチポテト』を販売。レギュラーメニューのポテトよりも、ザクザクした食感が楽しめるのが特徴です。今年3月に初めて発売されたのですが、消費者からの人気が高く1か月弱で完