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巨人入りした「50億円男」マルティネス、自ら意外な弱点明かす

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 15日の番組で、巨人に移籍したマルティネスが意外な弱点を明かした
  • ひげそりをしすぎるとアレルギーで肌が荒れてしまうと苦笑い
  • 巨人には丸佳浩が在籍しており「マルかぶり」も心配されていた
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