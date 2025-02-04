スイーツコンシェルジュのはなともさんが、バレンタインにぴったりのスイーツをご紹介。おうちでまったりチョコ祭り！今年のバレンタインデーは金曜日！ 時間を気にせず、ゆっくりチョコレート時間を楽しめそう♡ 今回は、自分へのご褒美にもうれしいチョコレートスイーツを、スイーツコンシェルジュのはなともさんに紹介してもらいます。教えてくれる人はなとも日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門