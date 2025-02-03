多くの世帯が入居するタワマンでは、どんなトラブルが起きやすいのか。首都圏のタワマンで管理組合の理事長を務めた経験がある作家・竹中信勝さんは「高層建築の性質上、隣戸や上下階からの生活音が壁や床を通じて伝わりやすく、管理組合に騒音に関する苦情が寄せられる」という――。（第2回／全2回）※本稿は、竹中信勝『タワマン理事長 ある電通マンの記録』（ワニブックス）の一部を再編集したものです――。写真＝iStock.com