J¥ê¡¼¥°¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó¤È½÷À­¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¡¢Ìó2»þ´Ö¤Î²ñµÄ¤Î¤¦¤Á30Ê¬¶á¤¯¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¤¿¡£3·î20Æü³«Ëë¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÎÊü±Ç¸¢·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ÎCM¤ä¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Î´Æ½¤¡¢¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Çº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´û¤Ë¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¾ðÊó¸ò´¹¤ò³«»Ï¡£¶á¤¯´´Éô¥¯¥é¥¹Æ±»Î¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ