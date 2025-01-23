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古市憲寿氏、フジ出禁覚悟で提言「経営陣がどいてもらわないと収束しない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中居正広の女性トラブルを巡り、フジテレビ社員の関与が報じられた問題
  • 古市憲寿氏が23日の「めざまし8」で、フジ出禁覚悟でコメントをした
  • 「経営陣が一回、全部どいてもらわないと」「収束しないと思う」と提言した
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