けさ、福島県郡山市で、大学受験で訪れていた女性が車にはねられる事故があり、意識不明の重体です。警察は車を運転していた男を酒気帯び運転などの疑いで現行犯逮捕しました。事故があったのは郡山市のJR郡山駅前の市道で、警察や消防によりますと、きょう午前6時半ごろ、横断歩道をわたっていた大阪府箕面市の19歳の女性が軽乗用車にはねられました。女性は意識不明の重体で、大学受験のため大阪から訪れていたということです。