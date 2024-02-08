2月14日は「バレンタインデー」。年に1回、女性が男性にチョコレートを贈り、愛を告白する日......というのは古すぎる発想か。「2024 年シーズン『バレンタインチョコレート』価格調査」によると、今年のチョコ、昨年より約4％値上しているものの、お買い得だという。イマドキ女子の「チョコ事情」を調査担当者に聞くと、なんとイマドキ男子の「チョコ事情」まで飛び出して......。2024年、チョコ1粒当たりの平均価格は395円百貨店