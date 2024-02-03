ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の１月３１日放送で、安田大サーカス・クロちゃんの企画が放送された。恋人のリチがつづった手紙も紹介され、ネットでは溜飲を下げる声があがった。この日は「クロちゃん宅でダマの『１００万円を探せ！』」として、クロちゃんの自宅ソファ下に隠した１００万円を１００日以内に見つければ、日数に応じた賞金がもらえるという企画を放送した。クロちゃんの自宅は都内２ＬＤＫの推定家賃２