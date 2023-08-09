俳優・山粼賢人が９日、都内で主演映画「キングダム運命の炎」（佐藤信介監督）の天下の大ヒット御礼舞台あいさつに共演の大沢たかおと出席した。原泰久氏の大人気歴史漫画が原作。２０１９年の第１作（興行収入５７・３億円）と、２２年の第２作（５１・６億円）に続く劇場版第３弾で、７月２８日から全国５１０館で公開されて今月８日までに興収は２４・６億円、観客動員数１７１万人を突破している。主人公・信を