フランス・パリのエリゼ宮（大統領府）/Ludovic Marin/AFP/Getty Images/FILE（ＣＮＮ）フランスの大統領公邸に切断された指が送り付けられる事件があり、警察が捜査に乗り出した。パリ検察が１３日に明らかにした。検察がＣＮＮに語ったところによると、大統領公邸のエリゼ宮に届いた郵便物の中から先端部分と思われる指１本が見つかり、警察が１０日、「公職者に対する犯罪または脅迫事件」として捜査を開始した。ＣＮＮ提携局の