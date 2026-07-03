タイ東北部で11歳の少年が運転する車が僧侶らの集団に突っ込みました。この事故で僧侶9人が死亡し、多数のけが人が出ています。【映像】僧侶らの列に車が突っ込んでいく様子道路沿いを歩く大勢の僧侶たち。この後、正面から来た制御を失った車がその列に突っ込みました。タイ・ムクダハン県で2日、巡礼中だった僧侶らおよそ40人の列に車が突っ込みました。現地メディアなどによりますと、この事故で少なくとも僧侶9人が死