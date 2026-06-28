【パリ共同】フランス東部ナンシー近郊の空港近くで28日、スカイダイビングの体験客のグループを乗せた小型飛行機が墜落し、11人が死亡した。地元メディアが伝えた。墜落したのは住宅地近くの草地で、目撃者によると機体が急降下したという。インストラクター5人と客5人、パイロット1人が犠牲になった。