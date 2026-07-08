フランスのマクロン大統領が滞在していたシリアの首都ダマスカスのホテル近くで6日、2回、爆発が起き、18人が負傷しました。マクロン大統領は爆発直前にホテルを離れていて無事でした。シリアメディアによりますと、首都ダマスカスのホテル近くで6日、道路脇に停められていた車の中とゴミ箱に設置されていた爆発物が相次いで爆発し、警察官4人を含む18人が負傷しました。内務省は治安部隊が爆発物を発見し解体作業をしていたところ
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