消火活動にあたる消防隊員/Miami Dade Fire Rescue（ＣＮＮ）米フロリダ州マイアミ近郊の工業地域で２１日、トレーラーなど数台の車両が爆発、炎上し、消防当局者によると２人が死亡、３人が負傷した。現場は地図上にトラックディーラーと表記されている。同日午前に爆発の通報を受けて消防隊が駆け付けたところ、複数の車が燃えていた。ＣＮＮ提携局の空撮映像には、数台のトレーラーや車、建物１棟が炎に包まれ、黒い煙が立ち上