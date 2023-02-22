日本メディアが自国の不足する英語教育の実態を指摘しながら、韓国よりＴＯＥＩＣ平均点が低い点を指摘した。日本経済新聞は２１日、「グローバル教育・政策を読む」と題した企画記事で、韓国と日本の英語教育を比較した。同紙によると、２０１９年基準で外国の大学・大学院に留学中の韓国の学生は２１万３０００人であるのに対し、日本は６万１９８９人だった。同紙は「人口が日本の半分ほどの韓国におよそ３倍の留学生がいる」と