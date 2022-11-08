サッカーのＷ杯カタール大会に臨む日本代表の森保一監督（５４）が８日、ドーハ市内で取材に応じ、ＤＦ中山雄太（ハダースフィールド）に代わって招集したＦＷ町野修斗（２３）＝湘南＝について「日本人得点王で１３点取っている。献身性は（東アジア）Ｅ−１（選手権）などで既に見ている」などと選出理由を説明した。代替招集は現体制で長く主戦を担ってきた大迫勇也（神戸）や原口元気（ウニオン・ベルリン）ではなかった。