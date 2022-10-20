カゴメは、「野菜生活100 有田みかんミックス」を11月22日から2月上旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。日本各地の農産物を使用した「野菜生活100」季節限定シリーズは、地域の美味しさを全国の人々に楽しんでもらう“地産全消”を商品コンセプトとした、人気のシリーズとなっている。「野菜生活100有田みかんミックス」は、和歌山県産の有田みかんを使用した野菜・果実100％ミックスジュースとのこ