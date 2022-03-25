日本サッカー協会は２５日、活動中の日本代表からＤＦ板倉滉（シャルケ）とＭＦ遠藤航（シュツットガルト）が、コンディション調整のため途中離脱すると発表した。２選手に代わる選手を招集する予定はない。２人は２４日のＷ杯アジア最終予選・オーストラリア戦（シドニー）でともにフル出場。２―０の勝利に貢献し、７大会連続７度目のＷ杯出場を決めた。日本代表は２９日にホーム・埼玉スタジアムで行われる最終節のベトナ