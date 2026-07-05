本田圭佑が、自身のXで指導者ライセンス制度について改めて持論を強調した。発端となったのは、日本代表の森保一監督に対し、日本サッカー協会が１年契約での続投をオファーしているとする報道。本田は７月２日、これに反応し、「僕を１年試してみてください」と日本代表監督への“立候補”とも取れる投稿を行なっていた。もっとも、日本代表監督に就任するには『JFA Proライセンス』の保有が必要。本田は現在、指導者ライセ