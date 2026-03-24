新日本法規出版株式会社(所在地：愛知県名古屋市中区大須四丁目1番65号、代表取締役社長：河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規ＷＥＢサイト法令記事「ユニバーサル・アクセス権＝テレビなのか？」を2026年3月23日に公開しました。「新日本法規ＷＥＢサイト」https://www.sn-hoki.co.jp/

執筆の背景

新日本法規ＷＥＢサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「ユニバーサル・アクセス権」

2026年3月開催のWBCでは、従来の地上波テレビ放送が行われず、有料配信（Netflix）を中心とした新たな視聴環境が展開されました。一方で、SNSでのハイライト配信やデータ配信アプリ「NPB＋」などを通じ、無料でも多様な観戦体験が提供された点が特徴的でもありました。特にSNSでは、試合のハイライトや独自編集映像がほぼリアルタイムで配信され、従来のテレビ中心の情報提供とは違った楽しみ方の多様性を示したのではないでしょうか。また、データ配信により、打球速度や軌道など詳細な試合情報が無料で提供され、新たなスポーツ観戦の価値が創出されました。本大会は、「ユニバーサル・アクセス権＝地上波テレビ」という従来の前提に一石を投じるものになり、若年層の視聴行動の変化を踏まえると、今後はテレビに限定せず、SNSやデータ配信を含めた多様なメディアを通じたアクセス保障の在り方が求められそうです。「ユニバーサル・アクセス権＝テレビなのか？」は下記より全文お読みいただけます。執筆者松本泰介（弁護士）「ユニバーサル・アクセス権＝テレビなのか？」https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article4652697/?utm_source=press+release&utm_medium=social-media&utm_campaign=article4652697_20260324pr&utm_id=20260324

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