「あれ、ハエだ――」最初に“異変”に気付いたのは、会見を中継していた民放テレビ局のカメラマンだったという。27日午後、特別国会閉会を受けて高市早苗首相は官邸で記者会見に臨んだ。冒頭、首相は約10分間にわたり政権発足後の成果を列挙した。「2月の衆院選で掲げた公約を着実に実現することこそ使命との思いで特別国会を走り抜けた」と胸を張り、政府提出法案64本がすべて成立したことについて、「戦後4回目」の実績だと