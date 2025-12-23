株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、『CYBER・CORDURA®ポーチ（Switch2用）』を2025年12月24日（水）に発売いたします。■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036736/■通販ページ：https://cybergadget.shop-pro.jp/?pid=189825057 CORDURA®採用で圧倒的な耐久性。Switch2本体をキズや