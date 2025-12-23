高い耐久性を誇る「CORDURA®」素材を採用した、落ち着いたデザインのSwitch2用収納ポーチが新発売！
株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、『CYBER・CORDURA®ポーチ（Switch2用）』を2025年12月24日（水）に発売いたします。■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036736/■通販ページ：https://cybergadget.shop-pro.jp/?pid=189825057
CORDURA®採用で圧倒的な耐久性。Switch2本体をキズや衝撃からしっかりガード！
高い耐久性を誇る繊維素材「CORDURA®」を採用した、Switch2本体をキズや衝撃からしっかり守る収納ポーチです。CORDURA®は米国インビスタ社の登録商標で、アウトドア用品からミリタリー用品まで幅広く使用されている、信頼性の高い高耐久素材です。※弊社製カバーなどを装着したSwitch2本体も収納できます。
落ち着いたデザイン、シックな３カラー
大人向けの落ち着いたデザインで、カラーも「ブラック」「ネイビー」「モスグリーン×ブラック」のシックなラインナップです。
アクセサリー収納用ポケット付き
ポーチ前面には、イヤホンや充電ケーブルなどのアクセサリー類を収納できる便利なポケットが付いています。
『CYBER・CORDURA®ポーチ（Switch2用）』製品概要
■カラー（JAN）： ブラック（4544859036736）／ネイビー（4544859036743）／モスグリーン×ブラック（4544859036750）■対応機種： Nintendo Switch 2■セット内容： CORDURA®ポーチ×1■素材：CORDURA®／ABS ※「CORDURA®」は米国インビスタ社の登録商標です。■サイズ：約290mm×30mm×140mm■重量：約74g■価格： オープンプライス（参考価格 2,420円（税込） 2,200円（本体））■発売日：2025年12月24日（水）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036736/■通販ページ：https://cybergadget.shop-pro.jp/?pid=189825057
※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。
