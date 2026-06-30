見込み顧客の購買意欲を高め、受注へと導く“情報発信の手法”をご紹介！

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年7月16日（木）に開催される、SBクリエイティブ株式会社（ビジネス＋IT）主催のライブ配信セミナー「セールステック・マーケティングDX＆AIカンファレンス 2026 夏」に協賛いたします。

本イベントにおいて、弊社では「受注は“今”じゃなく“数年後”かもしれない 見込顧客の購買意欲を引き出す情報発信のカギ」と題した講演を実施。ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「セールステック・マーケティングDX＆AIカンファレンス 2026 夏」Webサイト

https://www.sbbit.jp/eventinfo/salestech-martech-online

■講演内容

受注は“今”じゃなく“数年後”かもしれない

見込顧客の購買意欲を引き出す情報発信のカギ

「商談したものの、受注に至らなかった……」「問い合わせを受けたが、具体的な案件はなかった……」など、案件化しなかった見込み顧客の情報は、どのように管理していますか？ 長期的に見て受注の可能性があるなら、営業担当者が見込み顧客を育成していくのが理想的ですが、それには労力や時間だけでなく、経験やスキルも必要になります。そこでＳｋｙ株式会社が提案するのは、受注までの業務を細分化し、営業活動をチーム化すること。本セミナーでは、チーム営業の肝となる情報発信の手法について、「SKYPCE」活用のポイントを交えながらご紹介します。

＼本講演でわかること／

・見込み顧客を効率的に育成するための「チーム営業」の仕組み

・「SKYPCE」の活用を交えた、受注につなげるための情報発信

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1317_1_8d85b5176c377874cea7f0e91545a905.jpg?v=202606300552 ]

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「セールステック・マーケティングDX＆AIカンファレンス 2026 夏」Webサイト

https://www.sbbit.jp/eventinfo/salestech-martech-online

■営業名刺管理「SKYPCE」の概要

顧客、ビジネスパートナーの開拓など、ビジネスの第一歩となる名刺交換。業務で得た名刺を安全に管理し、営業活動の強化につなげていただくために開発されたのが、営業名刺管理「SKYPCE」です。SKYPCEは、組織全体で名刺情報を共有することで安全かつ効率的な名刺管理を支援。99.9%の正確性が担保された名刺データや、毎日の営業活動を見える化できる仕組み、信頼性の高いデータベースなどを兼ね備え、日々の営業活動をサポートします。また、AIも積極的に活用し、ビジネスの潮流に合わせたサービスとしてさらに進化を続けます。

SKYPCE Webサイト

https://www.skypce.net/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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