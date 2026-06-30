世界無線周波数光ファイバー（RFOF）市場調査2026：2032年1397百万米ドル規模を展望
無線周波数光ファイバー（RFOF）世界総市場規模
無線周波数光ファイバー（RFOF）は、無線周波数（RF）信号を光信号に変換し、光ファイバーを用いて長距離伝送する通信技術でございます。電磁干渉の影響を受けにくく、低損失かつ高帯域幅伝送が可能であるため、5G/6G通信、レーダーシステム、衛星通信、データセンター間接続などに広く活用されております。特に高周波・長距離伝送分野において、従来の同軸ケーブルに代わる次世代伝送技術として注目されております。
図. 無線周波数光ファイバー（RFOF）の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354149/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354149/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル無線周波数光ファイバー（RFOF）のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
無線周波数光ファイバー（RFOF）市場分析｜5G・6G通信インフラとRF-over-Fiber伝送技術の高帯域化進展
無線周波数光ファイバー（RFOF）市場は、2025年の6億3,600万米ドルから2032年には13億9,700万米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは12.0％と予測されております。本市場は「無線周波数光ファイバー（RFOF）」「RF-over-Fiber」「光ファイバーRF伝送」「高周波無線通信インフラ」を中核キーワードとし、5G/6G展開および衛星通信・レーダー高度化を背景に急速な成長局面にあります。
無線周波数光ファイバー（RFOF）は、RF信号を光信号へ変換し光ファイバーで伝送した後、再び電気信号へ復調するRF-over-Fiber技術でございます。10GHz超の高周波信号を劣化なく長距離伝送できる点が最大の特徴であり、基地局とリモートアンテナユニット間の信号配信を大幅に簡素化いたします。これにより周波数変換工程が削減され、基地局設備の低コスト化と高効率化が同時に実現されます。
市場成長の主因は、5Gの急速展開および6G研究開発の進展による高帯域通信需要の急増でございます。直近6カ月では、データセンター間接続およびミリ波帯通信インフラ整備においてRFOFの採用が拡大しており、特に高周波帯（10～20GHz以上）における低損失伝送ニーズが顕著に増加しております。さらに衛星通信および防衛レーダー分野でも長距離・高忠実度伝送用途として導入が進展しております。
2024年時点では世界生産規模が安定拡大しており、RF光伝送装置は通信インフラ更新需要に支えられています。特に従来の同軸ケーブルと比較して、電磁干渉耐性（EMI耐性）、長距離伝送性能、システム統合柔軟性に優れる点が評価され、通信・軍事・航空宇宙分野での標準技術化が進行しております。
無線周波数光ファイバー（RFOF）のバリューチェーンは、上流のレーザ光源・変調器・光増幅器、中流のRF光変換モジュール・システムインテグレーション、下流の通信キャリア・防衛システム・データセンターで構成されております。特に中流領域では低歪み変調技術と広帯域アナログ光リンク設計が競争優位性の核心となっております。
技術課題としては、高周波帯における信号歪み抑制、長距離伝送時のノイズ低減、温度変動に対する安定性確保が挙げられます。またアナログ光伝送特有の線形性維持や、広帯域化に伴うシステム複雑性の増大も重要な開発課題となっております。
無線周波数光ファイバー（RFOF）は、無線周波数（RF）信号を光信号に変換し、光ファイバーを用いて長距離伝送する通信技術でございます。電磁干渉の影響を受けにくく、低損失かつ高帯域幅伝送が可能であるため、5G/6G通信、レーダーシステム、衛星通信、データセンター間接続などに広く活用されております。特に高周波・長距離伝送分野において、従来の同軸ケーブルに代わる次世代伝送技術として注目されております。
図. 無線周波数光ファイバー（RFOF）の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354149/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354149/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル無線周波数光ファイバー（RFOF）のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
無線周波数光ファイバー（RFOF）市場分析｜5G・6G通信インフラとRF-over-Fiber伝送技術の高帯域化進展
無線周波数光ファイバー（RFOF）市場は、2025年の6億3,600万米ドルから2032年には13億9,700万米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは12.0％と予測されております。本市場は「無線周波数光ファイバー（RFOF）」「RF-over-Fiber」「光ファイバーRF伝送」「高周波無線通信インフラ」を中核キーワードとし、5G/6G展開および衛星通信・レーダー高度化を背景に急速な成長局面にあります。
無線周波数光ファイバー（RFOF）は、RF信号を光信号へ変換し光ファイバーで伝送した後、再び電気信号へ復調するRF-over-Fiber技術でございます。10GHz超の高周波信号を劣化なく長距離伝送できる点が最大の特徴であり、基地局とリモートアンテナユニット間の信号配信を大幅に簡素化いたします。これにより周波数変換工程が削減され、基地局設備の低コスト化と高効率化が同時に実現されます。
市場成長の主因は、5Gの急速展開および6G研究開発の進展による高帯域通信需要の急増でございます。直近6カ月では、データセンター間接続およびミリ波帯通信インフラ整備においてRFOFの採用が拡大しており、特に高周波帯（10～20GHz以上）における低損失伝送ニーズが顕著に増加しております。さらに衛星通信および防衛レーダー分野でも長距離・高忠実度伝送用途として導入が進展しております。
2024年時点では世界生産規模が安定拡大しており、RF光伝送装置は通信インフラ更新需要に支えられています。特に従来の同軸ケーブルと比較して、電磁干渉耐性（EMI耐性）、長距離伝送性能、システム統合柔軟性に優れる点が評価され、通信・軍事・航空宇宙分野での標準技術化が進行しております。
無線周波数光ファイバー（RFOF）のバリューチェーンは、上流のレーザ光源・変調器・光増幅器、中流のRF光変換モジュール・システムインテグレーション、下流の通信キャリア・防衛システム・データセンターで構成されております。特に中流領域では低歪み変調技術と広帯域アナログ光リンク設計が競争優位性の核心となっております。
技術課題としては、高周波帯における信号歪み抑制、長距離伝送時のノイズ低減、温度変動に対する安定性確保が挙げられます。またアナログ光伝送特有の線形性維持や、広帯域化に伴うシステム複雑性の増大も重要な開発課題となっております。