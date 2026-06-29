株式会社ZOYO 代表 小室拓巳、日本ファンドレイジング協会の理事に就任

株式会社ZOYO

株式会社ZOYO（本社：東京都渋谷区）は、代表取締役CEOの小室拓巳が、認定NPO法人日本ファンドレイジング協会の理事に就任したことをお知らせいたします。

なお、日本ファンドレイジング協会からも、新体制発足に関するお知らせが公開されています。

https://jfra.jp/news/61125

■ 日本ファンドレイジング協会について

日本ファンドレイジング協会は、2009年に日本全国47都道府県から580人の発起人の賛同を受け、寄付・社会的投資が進む社会の実現を目指して設立されました。民間非営利組織のファンドレイジング（資金集め）に関わる人々と、寄付など社会貢献に関心のある人々のためのNPOとして、認定ファンドレイザー資格制度や年次カンファレンス「ファンドレイジング・日本」、子ども向けの社会貢献教育、遺贈寄付の推進、寄付白書の発行などに取り組んでいます。

団体名：認定NPO法人日本ファンドレイジング協会

所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F fabbit青山内

設立：2009年2月18日

URL：https://jfra.jp/

■ ZOYO 代表取締役 小室拓巳 コメント

このたび、日本における寄付・社会的投資の発展を長年牽引してきた日本ファンドレイジング協会の理事に就任することとなり、大変光栄に思います。

社会課題の複雑化や公助・共助のあり方が問い直される中、寄付・社会的投資の役割はより重要になっていくと感じています。今後は、若い世代とNPO・ファンドレイジングの接点を広げるとともに、日本に根づく贈与や贈答の文化を現代の文脈で捉え直し、日本ならではの寄付・社会的投資のあり方を探究していきたいと考えています。

微力ながら、日本における寄付・社会的投資のさらなる発展に貢献できるよう、精一杯努めてまいります。

■ 株式会社ZOYOについて

株式会社ZOYOは、「社会に贈与をひろげる」を存在意義に掲げ、人の意思や想いがお金として社会にめぐる仕組みづくりに取り組んでいます。

寄付・チップなどのマイクロドネーション領域におけるサービス開発をはじめ、イベントやキャンペーンへの寄付導線の企画・導入支援、非営利領域のファンドレイジング支援を行っています。

会社名：株式会社ZOYO

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役CEO 小室拓巳

設立：2026年2月

問い合わせ先：info@zoyo.co.jp