大人気の『旅地図』が4年ぶりに大リニューアル！『旅地図 世界』『旅地図 日本』を7／30発売、2巻セットも同時発売

株式会社昭文社ホールディングス◆あらゆる観光名所をめぐる誌上旅行へと誘う美しい写真満載の超ビジュアルマップを大改訂！

株式会社昭文社ホールディングス（本社：千代田区麹町、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）とその子会社である株式会社昭文社（本社：同上、代表取締役社長 川村哲也、以下昭文社）は、2015年の創刊以来人気を博してきましたビジュアル地図帳「旅地図」シリーズについて、4年ぶりとなる全面改訂版『旅地図 日本』（5版）および新企画からさらにパワーアップした『旅地図 世界』（2版）、豪華衣装箱入り、特別付録付きの『世界・日本 全2巻セット』を、2026年7月30日よりそれぞれ発売することをお知らせいたします。

)) 本シリーズの特長 ((

＜『旅地図世界』表紙＞＜『旅地図日本』表紙＞＜同時発売の『2巻セット』イメージ＞

2015年に発売した『旅地図 日本』は、昭文社らしい楽しく鮮やかで見やすい地図と、ガイドブック出版で蓄積した豊富で美しい写真を融合した「ビジュアル地図帳」として、多くの方に好評をいただき改訂を重ねてまいりました。2022年には『旅地図 世界』も発売、2巻セットも登場し、世界・日本を誌上で旅する地図帳としてご支持いただき、このたび4年ぶりにリニューアルの運びとなりました。

今回の改訂では、昨今の円安や海外渡航コストの高騰により、なかなか海外旅行に出かけられない日々が続く今だからこそ、「おうち時間にパラパラめくって世界一周・日本一周の気分が味わえる最高の誌上旅行」をコンセプトに内容を大幅にアップデート。見るだけで旅情をかき立てる圧倒的なグラフィックを中心に構成を強化しました。

そして今回も、贈答用に最適な豪華衣装箱入り2巻セット版を同時発売いたします。

ワールドカップも開催中の今、世界各地、日本各地の名所、絶景に思いを馳せ、珠玉の誌上旅をお楽しみください。

)) 各商品の特長と代表誌面 ((

|| 精密な地図＆旅コンテンツを結集！『旅地図 世界』

◆巻頭特集「いつか訪れてみたい 世界一と出会う旅」：フォトジェニックで一度は訪れてみたい世界一の景色を厳選。眺めているうちに世界一周の気分が味わえます。

◆最高峰の地図クオリティに観光要素を追加：昭文社のベストセラー『なるほど知図帳』『グローバルマップル』の地図をベースに、立体建物のイラスト付きマップで見やすい詳細都市図（散策コース付き）や空撮写真を収録。

◆豊富なエリア特集：ヨーロッパの美術館めぐりや憧れのホテル、音楽家たちのゆかりの地、アジアの絶景遺跡、アジアンリゾート、アフリカの国立公園、アメリカの4大プロスポーツリーグ、ソウル＆ホノルルの楽しみ方まで完全網羅。

＜巻頭特集「世界一と出会う旅」＞＜ビジュアル鳥瞰図「ユングフラウ」＞＜「ホノルル＆オアフ島の楽しみ方」＞

|| オリジナル地図で日本全国の観光地を収録！『旅地図 日本』

◆巻頭特集「アップデート版・日本の絶景」：いま注目を集める絶景を「パノラマ」や「リフレクション（水面・床面の反射）」など5つのキーワードで分類し、10ページにわたって圧倒的なビジュアルで紹介。

◆125種の豊富なアイコンとオリジナル地図：旅行ガイドブックを手がけた出版社ならではの演出。観光地の特徴を描画したイラストや写真付きコメントを添え、日本の世界遺産全25件、国宝などの国指定文化財、日本の百選（名水、名城、滝、道など）を地図上にすべて網羅。

◆地図会社のノウハウを結集：リアルな鳥瞰図、海底地形を投影させた離島詳細マップ、著名社寺の構内図など、さまざまなタイプのマップを贅沢に収録。

＜巻頭特集 日本の絶景「パノラマ」＞＜巻頭特集 日本の絶景「リフレクション」＞＜シリーズの人気を決定づけたイラスト鳥瞰図「知床」＞

|| オリジナルケースに2冊同時収録！『世界・日本 全2巻セット』

『旅地図 世界』『旅地図 日本』の2冊を、豪華な専用衣装箱にセットした特別版。自宅のリビングを臨場感あふれる旅の現場へと変貌させます。大切な方への贈り物や、ご自身のコレクションにも最適です。

)) こんなシーン、こんな方におすすめ ((

|| 海外・国内旅行、登山、キャンプなど、旅とアウトドアを愛好するすべての人

|| 次に訪れたい旅行先の計画を立てたり、過去に訪れた思い出の地を振り返りたい方

|| 美しい写真やイラスト、精密な地図を眺めるのが好きな地図・地理ファンの方

|| 大切な人へ、知的好奇心を刺激する上質なギフト（2巻セット）を贈りたい方

)) 誌面構成（目次より） ((

|| 『旅地図 世界』

◆巻頭特集：いつか訪れてみたい 世界一と出会う旅

◆エリアガイド・地図・特集：

ヨーロッパ（ヨーロッパの美術館めぐり／憧れのホテル／フランス・パリ／スペイン・ポルトガル／イタリア／音楽家たちのゆかりの地を訪ねて ほか）

アジア（ソウルの楽しみ方／台湾・台北／東南アジアの絶景遺跡／トロピカルなアジアンリゾート／インド ほか）

アフリカ（アフリカの絶景・国立公園／エジプト・カイロ／モロッコ ほか）

南北アメリカ（4大プロスポーツリーグ／合衆国西部／鳥瞰図グランドサークル／ニューヨーク／南米の絶景 ほか）

オセアニア（オーストラリア・シドニー／ハワイ・ホノルルの楽しみ方／ワイキキ・ビーチ ほか）

◆巻末・資料：航空会社のアライアンス／世界のホテルチェーン／世界遺産リスト／なんでもランキング

|| 『旅地図 日本』

◆巻頭特集：〔アップデート版〕総天然色 日本の絶景（パノラマ／リフレクション／グラデーション／ジオグラフィック／ストリーム）

◆グラビア・資料：登録年別ヒストリー 日本の世界遺産、国指定文化財＆日本の100選（国宝／重要文化財／日本百名山／日本100名城 ほか）

◆エリアガイド・地図：北海道／東北／関東／中部／近畿／中国・四国／九州・沖縄／日本の島 詳細マップ（沖ノ島、猿島、青ヶ島、南大東島 ほか）／日本全図

)) 監修者プロフィール ((

|| 溝尾 良隆（みぞお よしたか）

1941年生まれ。理学博士。観光による地域振興を専門とする。東京教育大学理学部地学科地理学専攻卒業後、株式会社日本交通公社外人旅行部に入社、公益財団法人日本交通公社調査部を経て、立教大学観光学部教授・観光学部長を歴任。日本観光研究学会名誉会員、公益財団法人日本交通公社評議員。

)) 商品概要 ((

商品名 ：『旅地図 日本』『旅地図 世界』

体裁・頁数 ：各A4判、本体各224頁

発売日 ：2026年7月30日

全国の主要書店、オンラインストアで販売

定価 ：各3,300円（本体3,000円＋税10%）

出版社 ：株式会社 昭文社

商品名 ：『旅地図 世界・日本』（全2巻セット）

体裁・頁数 ：各A4判、本体各224頁、豪華衣装箱入り

発売日 ：2026年7月30日

全国の主要書店、オンラインストアで販売

定価 ：6,600円（本体6,000円＋税10%）

出版社 ：株式会社 昭文社

↓本リリースのPDFはこちらからダウンロードしていただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d7916-820-c632e1b5dea1fa28b99e50d2eca502f0.pdf