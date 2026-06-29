ボードゲームの金字塔「カタン」、人気拡張版が追加発売！

株式会社ジーピー

報道機関各位

2026年6月29日

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高い戦略性で人気の「カタン 都市と騎士版」と、

新たな海の冒険が楽しめる「カタン 探険者と海賊版」が ついにリニューアルして登場します！

カタン 都市と騎士版（拡張版）カタン 探検者と海賊版（拡張版）

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玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役：米川秀治）は、

大人気ボードゲーム「カタン」の拡張版2作を2026年7月24日に発売いたします。

カタン 都市と騎士版

価格： 5,400 円（税込 5,940 円）

発売日：2026年7月24日（金）

出荷日：2026年7月17日（金）

JANコード：4543471004550

プレイ人数：3-4人

対象年齢：12歳以上

プレイ時間：120分以上

製品ページはこちら(https://www.gp-inc.jp/boardgame_catan_ck_new.html)

画像素材・資料などはこちら(https://www.dropbox.com/home/Public/catan_ck)

カタン 探険者と海賊版

価格： 5,800 円（税込 6,380 円）

発売日：2026年7月24日（金）

出荷日：2026年7月17日（金）

JANコード：4543471004611

プレイ人数：2-4人

対象年齢：10歳以上

プレイ時間：100分以上

製品ページはこちら(https://www.gp-inc.jp/boardgame_catan_ep_new.html)

画像素材・資料などはこちら(https://www.dropbox.com/home/Public/catan_ep)

◆製品情報

『カタン 都市と騎士版』と『カタン 探険者と海賊版』は、どちらも「カタン スタンダード版」に追加して遊ぶ大型拡張セットです。

カタン 都市と騎士版

騎士を育成して蛮族の襲来から島を守りながら、科学・政治・交易を発展させて都市を繁栄させる、戦略性を大幅に高める人気拡張です。

・騎士と蛮族の戦い

・科学・政治・交易の発展競争

・大都市の建設

・より高度な戦略性

カタン 探険者と海賊版

未知の海を探検し、新たな島々を発見しながら様々なミッションに挑戦する、冒険要素満載の大型拡張です。

・5つのシナリオを収録

・未開の海を探索

・船による冒険と輸送

・シナリオの組み合わせが可能

戦略性をさらに深めたい方には「都市と騎士版」、

冒険と探索を楽しみたい方には「探険者と海賊版」がおすすめです。

どちらの商品もタイルやカードなどのデザインが一新され、より遊びやすくなりました。

※どちらもプレイするには「カタン スタンダード版」が必要です。

◆コピーライト

(C)2026 GP Inc. Japan.

◆【カタンとは】

販売累計、脅威の4,500万個以上、ボードゲームブームの起源とされる作品（※）。

カタンとは無人島カタンを舞台に、陣取り合戦を行い、建設した建物などから獲得したポイントを競い合う開拓ゲーム。将棋のような先読みに加え、交渉、運などの要素が組み合わさった完成度の高いゲームシステムで、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーから人気を獲得し、日本最大のボードゲーム選手権「カタン日本選手権」開催まで拡大しています。

近年ではカタンは学びとしての活用も拡大。交渉を学ぶツールとして研修での活用、授業としてボードゲーム活用など、遊びという枠を超えて人や学び、地域を繋ぐツールとしての活用が広がっています。

※ブームの起源：1995年にカタンがドイツで登場、その画期的なゲームシステムと完成度の高さから世界中で大ヒット！以降、世界中でボードゲームが注目されたことからブームの起源と言われています。

※販売数は2025年12月時点の世界累計販売数。

※カタン日本選手権実績：前回2025、関東地区大会、600人規模、全会場累計で1300人以上

◆お問い合わせ先

株式会社ジーピー 広報担当：和田、米川

Webサイト：https://www.gp-inc.jp/

TEL：03-6273-9245 E-mail：mail@gp-inc.jp