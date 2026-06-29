ボードゲームの金字塔「カタン」、人気拡張版が追加発売！
報道機関各位
2026年6月29日
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高い戦略性で人気の「カタン 都市と騎士版」と、
新たな海の冒険が楽しめる「カタン 探険者と海賊版」が ついにリニューアルして登場します！
カタン 都市と騎士版（拡張版）
カタン 探検者と海賊版（拡張版）
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玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役：米川秀治）は、
大人気ボードゲーム「カタン」の拡張版2作を2026年7月24日に発売いたします。
カタン 都市と騎士版
価格： 5,400 円（税込 5,940 円）
発売日：2026年7月24日（金）
出荷日：2026年7月17日（金）
JANコード：4543471004550
プレイ人数：3-4人
対象年齢：12歳以上
プレイ時間：120分以上
製品ページはこちら(https://www.gp-inc.jp/boardgame_catan_ck_new.html)
画像素材・資料などはこちら(https://www.dropbox.com/home/Public/catan_ck)
カタン 探険者と海賊版
価格： 5,800 円（税込 6,380 円）
発売日：2026年7月24日（金）
出荷日：2026年7月17日（金）
JANコード：4543471004611
プレイ人数：2-4人
対象年齢：10歳以上
プレイ時間：100分以上
製品ページはこちら(https://www.gp-inc.jp/boardgame_catan_ep_new.html)
画像素材・資料などはこちら(https://www.dropbox.com/home/Public/catan_ep)
◆製品情報
『カタン 都市と騎士版』と『カタン 探険者と海賊版』は、どちらも「カタン スタンダード版」に追加して遊ぶ大型拡張セットです。
カタン 都市と騎士版
騎士を育成して蛮族の襲来から島を守りながら、科学・政治・交易を発展させて都市を繁栄させる、戦略性を大幅に高める人気拡張です。
・騎士と蛮族の戦い
・科学・政治・交易の発展競争
・大都市の建設
・より高度な戦略性
カタン 探険者と海賊版
未知の海を探検し、新たな島々を発見しながら様々なミッションに挑戦する、冒険要素満載の大型拡張です。
・5つのシナリオを収録
・未開の海を探索
・船による冒険と輸送
・シナリオの組み合わせが可能
戦略性をさらに深めたい方には「都市と騎士版」、
冒険と探索を楽しみたい方には「探険者と海賊版」がおすすめです。
どちらの商品もタイルやカードなどのデザインが一新され、より遊びやすくなりました。
※どちらもプレイするには「カタン スタンダード版」が必要です。
◆コピーライト
(C)2026 GP Inc. Japan.
◆【カタンとは】
販売累計、脅威の4,500万個以上、ボードゲームブームの起源とされる作品（※）。
カタンとは無人島カタンを舞台に、陣取り合戦を行い、建設した建物などから獲得したポイントを競い合う開拓ゲーム。将棋のような先読みに加え、交渉、運などの要素が組み合わさった完成度の高いゲームシステムで、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーから人気を獲得し、日本最大のボードゲーム選手権「カタン日本選手権」開催まで拡大しています。
近年ではカタンは学びとしての活用も拡大。交渉を学ぶツールとして研修での活用、授業としてボードゲーム活用など、遊びという枠を超えて人や学び、地域を繋ぐツールとしての活用が広がっています。
※ブームの起源：1995年にカタンがドイツで登場、その画期的なゲームシステムと完成度の高さから世界中で大ヒット！以降、世界中でボードゲームが注目されたことからブームの起源と言われています。
※販売数は2025年12月時点の世界累計販売数。
※カタン日本選手権実績：前回2025、関東地区大会、600人規模、全会場累計で1300人以上
◆お問い合わせ先
株式会社ジーピー 広報担当：和田、米川
Webサイト：https://www.gp-inc.jp/
TEL：03-6273-9245 E-mail：mail@gp-inc.jp