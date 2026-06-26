エキナカをめぐり、山形庄内エリアの魅力を体感！エキナカ地域フェア「MEGURIP（めぐりっぷ）」第６弾「山形庄内MEGURIP」開催

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：伊藤敦子）は、

NewDaysやいろり庵きらく、その他店舗において、202６年7月1日（水）から9月3０日（水）までの

期間、エキナカ地域フェア「山形庄内MEGURIP（めぐりっぷ）」を開催します。

「山形庄内MEGURIP(めぐりっぷ)」では、JRグループが地域と連携して実施する重点共創エリア

「山形庄内」に合わせ、地域の食材を使用した商品や、ご当地企業とのコラボ商品、銘菓、ご当地商品

などをJR東日本クロスステーションが運営するさまざまな施設や店舗で販売してキャンペーンを盛り

上げます。

また、期間中には東京駅改札内地下1階のイベントスペース「スクエアゼロ」にて実施する「山形庄内

産直市」を中心に当社ならではのイベントも開催し、山形庄内エリアを巡っているような心躍る時間を

提供します。

■山形庄内MEGURIP 開催概要

開催期間： 2026年７月1日（水）～2026年9月3０日（水）

場 所： JR東日本クロスステーションが運営する各施設や店舗

※ 掲載情報はリリース時点の情報です。内容は変更になる場合があります。画像はすべてイメージです。

※ 画像はすべてイメージです。商品内容・価格は変更になる場合があります。

東京駅で「山形庄内産直市」を開催します！

＜概要＞

山形庄内エリアの特産品や農産物、加工品、お菓子などおいしい地産品が東京駅「スクエアゼロ」に集結。

観光PRブースも設置し山形庄内エリアの魅力を発信します!ぜひお立ち寄りください。

※詳細については後日、別途プレスリリースにて公開予定です。

＜開催期間＞

2026年７月29日（水）～８月２日（日）

＜会場＞

JR東京駅改札内地下1階

イベントスペース「スクエアゼロ」

エキナカ店舗で山形の魅力的な商品を販売します！

山形県産ブランド米「雪若丸」を使用した商品の展開

「スクエアゼロ」位置図

山形県産ブランド米「雪若丸」とは…

「雪若丸」は、栽培マニュアルを遵守し、登録された生産組織だけが生産できるブランド米。各組織が、研究機関のサポートを受けながら、高品質・良食味な米づくりを徹底しています。粒立ちが良く、大きくしっかりした粒感が特長です。ひと粒ひと粒が口の中で主張し合うような弾力があり、噛むほどにうま味がひろがります。

山形庄内MEGURIPに合わせて、山形県産ブランド米「雪若丸」を使用した商品を販売します。

下記ブランドにて展開予定ですので、ぜひこの機会にご賞味ください。

NewDays・NewDays KIOSK

山形県産ブランド米「雪若丸」を使用したおにぎりをNewDaysで販売します！

販売期間：2026年９月頃～(予定)

販売箇所：NewDays・NewDays KIOSK ※店舗や時期により取扱いがない場合があります。

※詳細については後日、別途プレスリリースにて公開予定です。

NewDays

庄内産小麦粉(全粒粉)を使用したクッキーを販売します！

山形庄内エリアの観光キャンペーンに合わせ、NewDaysミニ鶴岡店にてオリジナルクッキーを限定販売！鶴岡市に拠点を置くフェルメクテス株式会社が手がける発酵性タンパク質粉末食材「kin-pun」と、庄内産の小麦粉(全粒粉)を使用したこだわりの一品です。

販売期間：2026年7月1日(水)～9月30日(水)

販売箇所：NewDaysミニ鶴岡店

サブレ・Ｆ・サレ２枚入り

販売価格：300円（税込）

庄内産の小麦粉(全粒粉)と発酵性タンパク質食品「kin-pun」を練り込み、日本海の塩で仕立てました。香ばしい小麦の風味と、kin-punとルヴァン(発酵種)が生み出す発酵の奥行きある味わいをお楽しみください。

サブレ・Ｆ・サレ・ショコラ２枚入り

販売価格：300円（税込）

庄内産の小麦粉(全粒粉)と発酵性タンパク質食品「kin-pun」を練り込み、日本海の塩をアクセントに、カカオの香り豊かに焼き上げました。発酵由来のコクとカカオの余韻が広がる味わいです。

「フェルメクテス株式会社」について

2021年7月に創業された慶應義塾大学先端生命科学研究所（山形県鶴岡市）発の食品スタートアップです。納豆菌を主原料とした次世代の発酵性タンパク質の実用化・研究開発に取り組んでいます。

「kin-pun」について

kin-punは、60%以上のタンパク質を含み、発酵の旨みを兼ね備えた、納豆菌由来の次世代発酵性タン

パク質粉末食材です。

※数量に限りがあるため、予告なく完売となる場合があります。予めご了承ください。

HANAGATAYA

販売期間：2026年7月6日(月)～7月12日(日)

販売箇所：HANAGATAYA各店舗

※一部取り扱いのない店舗があります

酒田米菓株式会社(酒田市)オランダせんべい

販売価格：小箱680円（税込）

オランダせんべいは、お米本来のおいしさを引き立てる塩味と極薄３mmのパリッと軽い歯ごたえが特徴の元祖薄焼きせんべいです。

有限会社木村屋（鶴岡市）古鏡-こきょう-古鏡-こきょう-

販売価格：３個680円（税込）、6個1,360円（税込）

特製餡に求肥もちを入れたお菓子。出羽三山のひとつである羽黒山の「鏡池」から出土された古鏡をかたどったお菓子です。

マルニ食品株式会社 琴平荘(鶴岡市)監修 中華そば(醤油味) ２食入

販売価格：637円（税込）

山形で行列ができる人気店のラーメンがご家庭で楽しめます。

駅弁屋

東北のおいしい食材を詰め込んだ「東北福興弁当」を販売中！

東日本大震災からの更なる復興支援を祈願した東北福興弁当シ

リーズ第14弾。山形県の郷土料理を、「いも煮風炊き合わせ”米沢牛”煮」としてお弁当に。

東北6県の恵みを凝縮した、彩り豊かな一折をお楽しみください。

商品名：東北福興弁当～食べたい、行きたい、東北のいま

販売期間：販売中～2027年3月上旬（予定）

販売箇所：駅弁屋 祭 グランスタ東京、

駅弁屋 祭 セレクト新宿南改札ほか

販売価格：1,700円（税込）

そばいち・いろり庵きらく

山形の「だし」を使用した期間限定商品を販売します！

山形庄内MEGURIPと連携し、山形の郷土料理「山形だし」をネバトロ食材の１つとして使用。

山形流の「だし×鰹節」の鉄板の組み合わせを再現。

きゅうりなどの夏野菜を使用した山形だし、オクラ、とろろで暑い夏でもさっぱりと食べられる一杯。

商品名：山形だしのネバトロそば

販売期間：2026年7月1日(水)～9月2日(水)

販売箇所：そばいち・いろり庵きらく・いろり庵きらくそば

※一部取り扱いのない店舗があります

販売価格：並盛700円(税込)、特盛850円(税込)

※いずれの商品もSuica等交通系ICカードでご購入いただくと20円引きとなります。

果実園リーベル

山形庄内エリアで採れた旬のメロンを使用したスイーツ４種が登場！

果実園リーベルでは、山形県酒田駅から列車荷物輸送サービス「はこビュン」などで輸送したメロンを使用したメニューを、期間限定で販売します。旬を迎えたメロンの芳醇な香りと上品な甘さを、ぜひこの機会にお楽しみください。

販売期間：2026年７月１日(水)～８月10日(月)

販売箇所：果実園リーベル各店舗※新越谷店、金沢店を除く

庄内メロンパフェ

2,480円(税込)

庄内メロンフレンチトースト

2,480円(税込)

庄内メロンパンケーキ

2,480円(税込)

庄内メロンジュース

1,180円(税込)

※鉄道の運行状況・悪天候等により、予告なく入荷の遅延・中止が発生する場合があります。

※数量に限りがあるため、予告なく完売となる場合があります。予めご了承ください。

※仕入れ状況によって使用するメロンの品種が変わります。

MEGURIP(めぐりっぷ)について

＜MEGURIP（めぐりっぷ）とは‥＞

「MEGURIP（めぐりっぷ）」は、「巡り（めぐり）」と「トリップ（旅）」を掛け合わせ、エキナカで気軽に地域を巡る楽しさと、新しい冒険や発見を含むわくわく感を体験できることを表現した名称です。

今後も「MEGURIP」を通し、JR-Crossは日本のさまざまな地域を盛り上げます。

エキナカから地域の魅力を発信！ＪＲ-Cross地域フェア「ＭＥＧＵＲＩＰ（めぐりっぷ）」

https://www.jr-cross.co.jp/sustainability/list/modal/4548.html

＜山形庄内MEGURIP ロゴマークについて＞

山形県酒田市出身のデザイナー佐藤佳乃(さとうかの)さまに制作いただきました。

【佐藤さまコメント】

庄内の豊かな自然に育まれた庄内米やだだちゃ豆をモチーフとして使用し、夏らしい爽やかな色合いで表現しました。

山形庄内夏の観光キャンペーン

今年の夏は、いざ、山形庄内へ。

「自然風土・精神文化・食が織りなす 山形庄内 癒しの旅」 テーマに、山形庄内夏の観光キャンペーンを開催します。

キャンペーン期間：

2026年7月1日(水)～9月30日(水)

キャンペーン特設サイト：

https://shonai-kankocp.jp/

(公開期間：2026年4月～9月)

≪山形庄内エリアおすすめ情報≫

酒田の花火2026 【9月12日(土)開催】

全国の有名煙火店によるコラボレーション花火や特別企画となる地元高校生によるデザイン花火、そして大迫力の二尺玉3発同時打ち上げなど、見どころがめじろ押しです。打ち上げ総数約1万発の花火が酒田の夜空を彩ります。

クラゲ展示種類数世界一を誇る

「東北エプソンアクアリウムかもすい」

（鶴岡市立加茂水族館）2026年４月１日リニューアルオープン

水族館の建物南側に新棟を増築し、現在のレクチャールームや研究所などの機能を移転するとともに、クラゲ展示エリアの拡張を行いました。現在の建物の改修部分と新棟部分を合わせ、約400平方メートル の新クラゲ展示エリア拡張となり、クラゲ展示種数も現在の約80種から100種に充実しました。

＜株式会社JR東日本クロスステーションについて＞

商号：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8

サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：伊藤敦子

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

＜主なブランド＞