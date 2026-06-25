KDX不動産投資法人から複合商業施設2物件の土地を取得

地主株式会社

当社は、本日、KDX不動産投資法人（以下、「KDXR」という。）から、複合商業施設の土地2物件を取得いたしましたので、お知らせいたします。

＜本プレスリリースの要旨＞

・J-REITのKDXRから、複合商業施設の土地2物件を取得（取得総額74億円）

・緊密なリレーションを構築するケネディクスグループとの取り組み

・J-REITの不動産ポートフォリオの見直しに伴う資産入替が、当社の仕入機会を拡大

1．取り組み内容

本件は、J-REITのKDXRが、茨城県及び千葉県で所有する複合商業施設の土地2物件を、当社が取得（取得総額74億円※1）した取り組み事例です。

当社は、KDXR及びKDXRの資産運用会社であるケネディクス不動産投資顧問株式会社と、サポート契約（※2）を締結するなど、ケネディクスグループと緊密なリレーションを構築しており、継続的な情報交換を行っております。こうした中、本件土地取得に関して直接ご相談をいただきました。

近年、J-REIT市場では、不動産ポートフォリオの見直しに伴う資産入替の動きが活発化しており、当社の仕入機会につながっています。2026年12月期において、当社は、本件を含め計６物件をJ-REITから取得しました。今後も、更なる仕入拡大を目指してまいります。

２．取得用地について

茨城県：西友楽市守谷店（土地）千葉県：アクロスプラザ浦安東野（土地）

本件土地は、いずれも幹線道路に面しており、交通利便性に優れています。住宅街に近く、商業施設をはじめとした生活利便施設への転用性が将来にわたって見込まれる土地です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93374/table/104_1_52358add72f3a13043d5d3cd415ed51a.jpg?v=202606250852 ]

３．売主について

KDXRは、ケネディクスグループの上場3REIT（ケネディクス・オフィス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、ケネディクス商業リート投資法人）の合併により2023年11月に誕生した、J-REIT最多の物件数を誇る総合型REITです。

法人名：KDX不動産投資法人

所在地：東京都千代田区内幸町二丁目1番6号

設立：2005年5月6日

４．取得スケジュール

売買契約締結日：2026年6月25日

決済・取得日：2026年11月2日（予定）

※1: 取得額については取得に係る諸費用を含まず、1億円未満を切り捨てています。

※2: JINUSHIビジネスに関する情報の提供及び順位2位の優先交渉権を付与（順位1位は、地主プライベートリート投資法人）しています。