旅行メディア「旅色」で「HOTEL星取テラスせきがね」が提供する宿泊プランの販売を開始しました

株式会社旅色トラベル

旅行メディア「旅色（https://tabiiro.jp/）」の宿泊予約サービスを運営する株式会社旅色トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：澤田 裕）は、「HOTEL星取テラスせきがね」が提供する宿泊プランの販売を開始しました。2026年6月23日現在、山陰の旬の味覚を存分に味わう「星取会席」や、料理長厳選の食材を贅沢に散りばめた「星華会席」など、こだわりの1泊2食付きプランを販売しております。さらに、大型犬まで一緒に泊まれる「愛犬同伴プラン」も充実。新緑が美しいこの季節、家族みんなで心休まる特別な滞在を叶えます。

「価格で選ばれる宿から、魅力で選ばれる宿へ。」

旅行メディア「旅色」は、宿泊施設の魅力を記事コンテンツとして伝えてきた強みを活かし、価格だけでは伝わらない宿のこだわりや滞在価値を届ける宿泊予約サービスを開始いたしました。

掲載をご希望の宿泊施設様は、下記より詳細をご確認ください。

■HOTEL星取テラスせきがね

旅色への掲載を希望の方はこちら :https://tabiiro.jp/keisai/yado/安心して泊まれるユニバーサル対応の客室

満天の星と関金温泉が織りなす癒しの宿

“星空保存地域”に指定された澄みきった夜空の下、満天の星を間近に感じられる癒しの空間をお楽しみいただけます。北館はユニバーサルデザインを採用し、車椅子の方やご高齢の方、小さなお子様連れでも安心して快適にお過ごしいただけます。1300年の歴史を誇る天然ラジウム温泉は源泉掛け流しで、露天風呂やサウナで身体の芯から温まる湯浴みを堪能できます。

旅色編集部のおすすめポイント

01. 「星空保存地区」に指定された満天の星を間近で愉しめる

02. 車椅子の方もワンちゃん連れも泊まれるみんなに優しい宿

03. 職人の技術が光る、芸術的な盛り付けの料理

■この宿の特徴

施設の詳細はこちら :https://tabiiro.jp/yado/s/103616-kurayoshi-hoshitoriterrace-sekigane/“星が取れる”テラス

当館は「星空保存地域」に建つホテルで、屋上には美しい夜空を眺められる「星が取れるテラス」があります。自然あふれる静かな環境だからこそ、煌めく星空を間近に感じる特別な体験をお楽しみいただけます。よく晴れた日には、思わず「星が取れる」と感じるほどの絶景です。

煌く星空を間近で感じる「星が取れるテラス」誰もが安心して泊まれる”星ふるまちのやさしい宿”を目指して

鳥取県・関金温泉郷に佇む「星取テラスせきがね」は、“日本一inclusive（すべての人にやさしい）な宿”を目指すユニバーサルデザインホテルです。三世代旅行やペット連れの旅まで、幅広いお客様をあたたかくお迎えします。北館は全室ユニバーサル仕様、南館には昔ながらの温かみを残し、誰もが快適に過ごせる空間を実現。「旅行をあきらめかけていた方にも、安心して楽しんでほしい」――そんな想いを込め、星降る温泉郷で心やすらぐひとときをお届けします。

ユニバーサル対応し、お客様に寄り添った丁寧なサポートとおもてなし

愛犬と一緒に快適に過ごせる客室車椅子の方も、大切な愛犬も。誰もが主役になれる快適な客室デザイン

北館13室全てユニバーサル仕様。スタイリッシュさと使いやすさを兼ね備えた「ユニバーサルデザイン客室」は、車椅子の方から一般の方まで快適にお過ごしいただけるお部屋です。

73平米で広々空間でゆったり寛ぐ特別室

また、ワンちゃんと一緒にお泊まりいただける「ワンちゃん泊ルーム」もご用意。

床や壁には愛犬に優しい素材を使用しているため、安心して自由に歩き回ることができます。

お天気の良い日には名山「大山」を望むことができ、心身ともにリフレッシュしていただけます。

安心して自由に過ごせるワンちゃん専用客室ワンちゃん用のアメニティも充実

大切なご家族の一員であるワンちゃんも快適に過ごせるよう、さまざまなアメニティをご用意しております。大型犬対応のケージをはじめ、フードボウル・ウォーターボウル（サイズ各種）、専用ゴミ箱やトイレ、吸水シートなど、滞在に必要なアイテムを取り揃えました。さらに、タオルやウェットシート、においを抑えるうんち処理袋、粘着ローラーなども備え、清潔で快適にお過ごしいただけます。

滞在に必要なアイテムが揃うワンちゃんアメニティ大山・蒜山の恵みを感じる癒しの湯

関金温泉の泉質は単純放射能泉（低張性弱アルカリ性温泉）、通称ラジウム温泉です。

湯治の名湯として知られ、全国でも2位のラドン含有量を誇る「白金の湯」は、心身をやさしく癒し、健康増進や疲労回復にも期待できます。泉温39～45度の源泉かけ流し露天風呂からは、大山と蒜山三座の四季折々の絶景をお愉しみいただけます。

疲労回復や健康増進にも期待できる温泉心を満たす、山陰の旬と料理人の技

レストラン「iWAmoto」では、山陰の豊かな海の幸・山の恵を贅沢に使った和会席をご提供。

現代の名工、岩本総料理長が率いる料理人たちが、一品一品丁寧に仕上げる絶品会席で、季節ごとの旬の味わいを存分にお楽しみいただけます。都会の喧騒を離れたやさしい時間の中で、心温まるおもてなしとともに、「HOTEL星取テラスせきがね」ならではの山陰の味覚をご堪能ください。

旬の味覚を彩る総料理長の細工

■宿泊施設概要

総料理長厳選の高級食材を味わう「星華会席」HOTEL星取テラスせきがね

住所：〒682-0411 鳥取県倉吉市関金町関金宿1397-3

電話番号：0858-45-1211

電車をご利用の方：JR山陰本線 倉吉駅から車で約30分

お車をご利用の方：米子自動車道 湯原ICから約30分

※313号線経由 関金宿交差点を左折、115号線を直進、

T字路を右折後すぐ左折、坂道を突き当りまでお進みください

■旅色とは

施設詳細はこちら :https://tabiiro.jp/yado/s/103616-kurayoshi-hoshitoriterrace-sekigane/

あなたの旅が始まる場所ーー

行き先、宿、食事、アクティビティ…旅の可能性はいつだって無限大。

日本各地の魅力にさまざまな角度から光を当ててきた旅⾊だからこそ、あなた好みの旅が見つかること間違いなし。

旅⾊は、行きたい場所に出会える魅力的なコンテンツを発信する旅行・観光メディアです。

サイトURL：https://tabiiro.jp/

■旅色 公式SNSアカウント

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■会社概要

掲載について詳しく見る :https://tabiiro.jp/keisai/yado/

運営会社： 株式会社旅色トラベル

事業概要：宿泊予約サービス、訪日観光マーケティング支援、旅行・観光関連サービス運営

運営会社所在地： 東京都渋谷区桜丘町20-4

企業サイト： https://company.tabiiro.travel/

株式会社旅色トラベルは、株式会社ブランジスタ（東証スタンダード上場6176）のグループ企業です。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社旅色トラベル

旅色宿泊予約サービス運営事務局

E-mail：inquiry@tabiiro.travel