『たべっ子どうぶつ THE MOVIE 香港吹替版』Blu-ray＆DVD発売決定！

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★トワイライト・ウォリアーズの超人気キャストが、らいおんくんの香港版吹替声優に大抜擢！

1978年の発売開始から世代を超えて愛され続けるギンビス社の動物型ビスケット「たべっ子どうぶつ」をフル3DCGアニメーションとして映画化した「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」は、香港でも公開され大ヒットを記録した。香港版ではらいおんくんの“声”を、「トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦」の信一役で知られる“香港の国民的夫”テレンス・ラウが担当し話題に！

★現地での舞台挨拶やイベントの動画など、パッケージでしか見られない特典映像が盛りだくさん！

特典映像として、「テレンス・ラウ特別コメント映像」「香港版舞台挨拶イベントダイジェスト」「香港版キャストインタビュー＆コメント集」を収録！さらに、特製冊子も封入した豪華仕様！

■『たべっ子どうぶつ THE MOVIE 香港吹替版』商品情報

【発売日】2026年9月25日（金）

【価格】Blu-ray：9,900円（税込） DVD：8,800円（税込）

【特典】

＜特典映像＞

・テレンス・ラウ特別コメント映像

・香港版舞台挨拶イベントダイジェスト

・香港版キャストインタビュー＆コメント集

＜封入特典＞

・特製冊子

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

★法人オリジナル特典も展開中★

Amazon.co.jp：ビジュアルシートセット

THE KLOCKWORX STORE：ジオラマアクリルスタンド

■『たべっ子どうぶつ THE MOVIE 香港吹替版』作品情報

【キャスト】

らいおんくん：劉俊謙(テレンス・ラウ)

ぺがさすちゃん：衛詩雅(ミシェール・ワイ)

マッカロン教授：朱栢康(チュー・パクホン)

ぞうくん：徐浩昌(ツイ・ホーチョン) ほか

【スタッフ】

原作：ギンビス 監督：竹清仁 脚本：池田テツヒロ 企画・プロデュース：須藤孝太郎

クリエイティブプロデューサー：小荒井梨湖 音楽：羽柴吟 音楽制作：TBSテレビ

音響制作：グロービジョン 音響監督：横田知加子 アニメーションプロデューサー：宇井正人

CGスーパーバイザー：堺井洋介 アートディレクター：亀井清明

ラインプロデューサー：高橋弘樹 宣伝プロデューサー：徳安慶憲

宣伝プロデュース：KICCORIT アニメーション制作：MARZA ANIMATION PLANET INC.

製作幹事：TBSテレビ 配給：クロックワークス TBSテレビ

【ストーリー】

おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった！大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000％不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とは──！？

［公式HP］https://tabekko-movie.com

［公式X］@tabekko_movie（https://x.com/tabekko_movie）

［公式Instagram］@tabekko_movie（https://www.instagram.com/tabekko_movie）

［公式TikTok］@tabekko_movie（https://www.tiktok.com/@tabekko_movie）

［公式ハッシュタグ］#映画たべっ子どうぶつ

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP』新宿マルイアネックスにて開催決定！

この度、2026年6月27日(土)～7月5日(日)の9日間、新宿マルイアネックスにて『たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP』の開催が決定しました！

これまで、東京（渋谷）・愛知・広島・福岡で開催され、大好評を博したオフィシャルPOP UPイベント『たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP』が東京にカムバック！さらに、新宿マルイアネックスから発売となる新グッズも登場！

これまで『モフモフショップ』で販売されていたグッズや劇場販売グッズ、Blu-ray・DVDの販売もいたします！

ループ付きキャラふきタオルループ付きキャラふきタオルマルチ充電ケーブル

★たべっ子どうぶつ THE MOVIE モフモフSHOP in新宿マルイアネックス開催概要★

会期：2026年6月27日(土)～7月5日(日)

平日11:00~19:00 土日祝10:30~19:00

会場：新宿マルイ アネックス6階 カレンダリウム5

［POPUPSHOP公式X］@tabekko_movie_p（https://x.com/tabekko_movie_p）

［POPUPSHOP公式Instagram］＠tabekko_movie_popup（https://www.instagram.com/tabekko_movie_popup/）

［POPUPSHOP公式ハッシュタグ］#モフショ

(C)ギンビス (C)劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会