大阪市立自然史博物館と受験研究社のコラボで、夏休みの自由研究・調べ学習を応援！博物館でもらえる！＜植物・貝がら・こん虫＞はじめての標本づくりをサポートするオリジナル冊子を7月から期間限定で配布

株式会社増進堂・受験研究社

株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、大阪市立自然史博物館と共同制作した、植物・貝がら・こん虫の標本づくりをサポートするオリジナルコラボ冊子『つくってみよう！はじめての標本』を、大阪市立自然史博物館にて2026年7月4日から期間限定で配布いたします。

標本づくりは、見て触れて学べる体験として小学生やその保護者から関心が高い一方で、「気軽にチャレンジできないのではないか」、「標本づくりの講座にいきなり申し込むのはハードルが高い」といった声がありました。

本冊子では、知識・経験ともに豊富な大阪市立自然史博物館の学芸員と、学習参考書を手がける受験研究社の編集員がタッグを組み、標本づくりがはじめての小学生でもおうちでチャレンジできるように、図やイラスト、読みやすい解説を交えてポイントや手順をまとめました。

夏休みの自由研究や調べ学習への活用はもちろん、標本づくりを通じて生きものや自然に対する興味関心が広がることや、実体験と本・教材を組み合わせた理科学習の深い学びのきっかけをつくれたらと考えております。

受験研究社と大阪市立自然史博物館は、おでかけと学びをクロスさせた体験型のコンテンツ「おでかけプラス＋」でも協力しており、9月には大阪市立自然史博物館でコラボイベントを開催する予定です。今後、SNSやホームページなどを通じて順次情報を発信していく予定ですので、こちらもぜひご期待ください。

■オリジナルコラボ冊子『つくってみよう！はじめての標本』 概要

配布期間：2026年7月4日（土）～8月9日（日）

配布場所：大阪市立自然史博物館本館 常設展示の受付など

判型：A5判 8ページ

※常設展示を観覧される方が対象となります（大人、高校生・大学生は観覧料が必要です。中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方、大阪市内在住の65歳以上の方は観覧無料です）。

※配布期間内であっても、配布数量に達し次第終了となります。

大阪市立自然史博物館

大阪市東住吉区の長居公園内にある自然史系の博物館。「自然と人間」をテーマに、身近な自然、地球と生命の歴史、生命の進化、生き物のくらしなどを扱う常設展示を展開しています。館内には恐竜の化石やナウマンゾウの模型、クジラの骨格標本などがあり、自然の仕組みや生物の多様性を体験的に学ぶことができます。また、特別展や観察会、講演会なども開催し、研究・教育活動にも力を入れている文化施設です。標本の関連イベントも盛んに行われています。

所在地：大阪市東住吉区長居公園1-23

https://omnh.jp/

株式会社増進堂・受験研究社

1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営しています。

所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号

代表者：代表取締役 岡本泰治

http://www.zoshindo.co.jp/

保護者向け教育情報サイト「manavi」

https://www.manavi.zoshindo.co.jp

●「おでかけプラス＋」について

「おでかけプラス＋」は創業135年を迎えた学習参考書の出版社、増進堂・受験研究社が提案するおでかけと学びをクロスさせた新感覚の学習コンテンツです。大阪各地のおでかけスポットでクイズラリーのような感覚で楽しむことができ、参加する子どもと保護者が現地を実際に訪れ、景色や展示物（商品）などから手がかりを探しながら、専用サイト上に用意されたクエスト（＝クイズ）を解き進めていきます。

▼専用サイトはこちら

https://www.manavi.zoshindo.co.jp/odekake/

●公式Instagramから情報発信中

冒険家協会オオサカ本部｜おでかけプラス＋（@osaka_bouken）

「おでかけプラス＋」に登場する冒険家協会やキャラクターから、最新情報や親子でおでかけを楽しむコツ、大阪のおでかけスポット情報やグルメ情報などをお届けしています。

■本件に関する取材およびお問合せ先

株式会社増進堂・受験研究社

担当：経営管理部 広報・マーケティング課 山本

E-mail：info@zoshindo.co.jp