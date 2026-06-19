「AI活用は経営者だけのものではない」株式会社コミクス、“現場社員が自らの業務をAIで自動化”する企業文化を社内で実証

株式会社コミクス

生成AI活用支援・リスキリング研修事業を展開する株式会社コミクス（本社：東京都／代表取締役：鈴木 章裕）は、生成AIの活用を一部の経営層やエンジニアにとどめず、経理・事務・制作などの非エンジニア一般社員が、自らの担当業務をAIで自動化・改善する“ボトムアップ型”のAI活用文化を社内で確立しています。社員は改善事例を定期開催の社内「生成AI活用共有会」で発表し、ノウハウを全社へ横展開。本リリースでは、現場社員によるAI活用の代表的な3事例を紹介し、共有会の資料を公開します。

■背景：導入したAIが「現場で使われない」という課題

多くの企業で生成AIの導入が進む一方、「ツールは契約したものの現場で活用されない」という“宝の持ち腐れ”が共通課題となっています。コミクスは生成AI活用支援を主力事業とする立場から、まず自社で「社員一人ひとりが自分の業務をAIで変える」状態を実証。プログラミング未経験の社員でも、AIコーディングツール等を用いれば、これまで手作業だった定例業務を自動化できることを、社内事例として積み上げています。

■■ 現場社員によるAI活用事例（社内共有会で発表）

事例1｜手作業のメルマガ配信業務を「AI×自動化」で効率化

コンシェルジュ事業部の担当社員は、毎回手作業で行っていたメルマガ配信履歴の取得・管理業務を、AIコーディングツール「Claude Code」とPythonを活用して自動化しました。ポイントは、配信ツールを画面操作で動かすのではなく、ブラウザの開発者ツール（DevTools）で通信の中身を解析し、その通信をGAS（Google Apps Script）で再現するアプローチを取ったこと。ブラウザを介さず直接データを取得する仕組みにより、安定した自動化を実現しています。

事例2｜Zoom会議関連の定例業務を自動化

グロース支援事業本部の社員は、オンライン会議で発生するZoom関連の定例業務（録画・記録まわり）をAIで自動化する仕組みを構築し、社内共有会で発表しました。会議のたびに発生していた手作業を削減し、議事録・記録業務の負担軽減につなげています。

事例3｜Claude CodeとFigmaを連携し、数分でWebサイトを制作

Web制作を担当する社員は、AIコーディングツール「Claude Code」で作成したWebサイトをデザインツール「Figma」へデザインデータとして取り込む検証と、逆にFigmaのデザインカンプからClaude CodeでWebサイトを自動生成する、双方向の制作フローを実証しました。後者では、デザインカンプからわずか数分でWebサイトを生成できることを確認。従来は数時間～数日を要したコーディング工程を大幅に短縮し、デザイン制作のワークフロー全体を効率化できることを示しています。

■仕組み：事例が生まれ続ける社内「生成AI活用共有会」

これらの事例は、コミクス社内で定期開催される「生成AI活用共有会」で発表されたものです。社員が自分の業務改善ノウハウを資料化して共有し合うことで、「誰かの成功事例がすぐに横展開される」サイクルが回っています。役職・職種・開発経験を問わず、全社員が“AI活用の当事者”となる文化づくりを進めています。

■ 今後の展望

コミクスは、自社で培った「現場社員によるボトムアップAI活用」のノウハウを、生成AI活用支援サービスを通じて顧客企業へ提供しています。「AIを導入したが使われない」という課題を抱える企業に対し、ツール選定にとどまらず、“社員が自分の業務をAIで変える”定着フェーズまでを一気通貫で支援してまいります。

共有会の資料が欲しい方はこちら :https://www.comix.co.jp/contact/自由記述欄に「共有会の資料が欲しい」とご記入ください。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

コミクスアカデミー：https://www.comix.co.jp/academy/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生