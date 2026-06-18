世界中で大人気の恋愛シミュレーションゲーム『恋と深空』が6/17より、イベント「一幕一会」を開催！新限定星5思念が登場！ガチャ10回分の願い券などの報酬が手に入る！

INFOLD PTE. LTD.

INFOLD PTE. LTD.は、全世界ユーザー数が8000万人を突破した恋愛シミュレーションゲーム『恋と深空』において、6月17日（水）11時より新イベント「一幕一会」を開催することをお知らせいたします。

▼「一幕一会」PV

「一幕一会」星5思念期間限定確率UPガチャ開催

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jDRvpMewhwo ]

■イベント期間：2026年6月17日（水）メンテ後～2026年7月2日（木） AM 05:59

■イベント説明：イベント期間中、限定星5思念【セイヤ・共にここから】、【レイ・夜明けが去る前】、【ホムラ・かの日を永遠に】、【シン・別れ際の一曲】、【マヒル・手を伸ばせば】のうち、3枚を指定できます。指定された3枚の獲得確率が期間限定で大幅にアップし、星5思念の総合獲得率の75%になります。

※イベント期間中、指定した思念はいつでも変更できます。星5思念を獲得できる総合確率のうちの25%は、未指定のイベント限定星5思念と常設星5思念で均等に割り当てられます。

※イベント終了後、当イベント限定星5思念は常設ガチャ「極空の反響」には追加されません。一時的に獲得方法がなくなります。

※ガチャには選べる思念の仕様以外に、指定願う、累計願った回数の仕様があります。詳しくはゲーム内ルール画面を確認してください。

「一幕一会」累計願う報酬

■イベント期間：2026年6月17日（水）メンテ後～2026年7月2日（木） AM 05:59

■イベント説明：イベント期間中、累計願う回数が指定の回数に到達すると、共通帽子【無言の対話】、【深空願い券・限定×20】、カレの【イベント思念衣装セット】、選べる【当期イベント限定星5思念】などの豪華報酬を獲得できます。

※願う回数報酬は当期イベント願うにのみ有効となります。詳細はゲーム内のルール説明にてご確認ください。

イベント「情熱を映して」

■イベント期間：2026年6月17日（水）メンテ後～2026年7月2日（木） AM 05:59

■イベント説明：光と影を留め、鮮烈に映し出す。イベントに参加して限定ストーリーを体験し、深空願い券・限定×10、ダイヤ×500、「私」の普段着、共通アクセサリーを含む様々な報酬を無料で獲得できます。また、カレからの特別メッセージとSNSも開放されます！

『恋と深空』とは

『恋と深空』は、全世界ユーザー数が8000万人を突破した恋愛シミュレーションゲームです。没入感のある一人称視点の演出、リアリティ溢れる恋愛交流システム、多種多様なコンテンツを通じて現実よりも美しい恋愛を体感していただけます。



Infold Gamesについて

Infold Gamesは、ゲームの共感性と没入感を重視し、「豊かな精神世界の構築」と「全ての人にポジティブな力を与える」ことを目指して設立されました。この理念を基に、グローバル戦略の下で視野をさらに広げ、創意工夫によって世界にエネルギーを与えていきます。

Infoldが手がける恋シリーズの新作『恋と深空』は、2024年1月18日にリリースされて以来、多くの国と地域で目覚ましい成果を挙げました。ハイクオリティな3D没入型恋愛シミュレーション体験が多くのユーザーを惹きつけ、各国の無料ゲームランキングとセールスランキングでトップを飾りました。

本社をシンガポールに構えるInfoldは、現在ロサンゼルス、東京、ソウルなどの主要都市に支社を設立しています。各拠点では「自社作品で全ての人にポジティブな力を与える」という使命を共有し、創造力を核とした原動力によって、継続的に良質な作品を提供し続けていきます。同時に、Infoldは積極的に世界の優秀な企業や人材と協力し、共にエンターテインメント業界の繁栄と発展を推進してまいります。



ダウンロードURL

・App Store

https://apps.apple.com/us/app/%E6%81%8B%E3%81%A8%E6%B7%B1%E7%A9%BA/id6443467980

・Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papegames.lysk.jp

『恋と深空』最新情報は公式X＆公式サイトをチェック！

イベント・キャンペーン等の最新情報は公式Xでお知らせいたします。ぜひご覧ください！

公式X ：https://x.com/lovedeepspacejp

公式サイト ：https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@LoveDeepspaceJP

公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@lovedeepspacejp



製品概要

タイトル ：恋と深空

公式サイト ：https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP

公式X ：@LoveDeepspaceJP

ジャンル ：君のリアルに届ける恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム ：App Store／Google Play ストア

権利表記 ：(C) 2023 Infoldgames, ALL RIGHTS RESERVED.