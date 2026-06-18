戦前・戦後期にわたり、生涯で300本以上の映画に出演し、国民的時代劇スターとして愛された「アラカン」こと嵐寛寿郎。その功績を称え、歴史を次世代へと繋ぐ「嵐寛寿郎 回顧特別企画」を、2026年7月11日（土）に神田明神文化交流館（東京都千代田区）にて開催いたします。本イベントの目玉は、子供の頃からの熱烈な「鞍馬天狗」ファンとして知られる落語家・林家木久扇師匠をお迎えしての上映＆トークショーです。

■ 「アラカン」嵐寛寿郎とは

戦前・戦後期に長きにわたり活躍した日本を代表する時代劇スター。生涯出演映画は300本を超え、特に『鞍馬天狗』シリーズにおける颯爽たる姿は、今なお多くのファンを魅了し続けています。 没後もその人気は衰えず、公式Bot（X: @arashi_kanjuro）等を通じて新たなファン層にもその魅力が広がっています。

■ 林家木久扇師匠が語る「鞍馬天狗」への熱い想い

木久扇師匠にとって、嵐寛寿郎演じる鞍馬天狗は単なる映画のキャラクターではありません。今回のイベントに際し、師匠は次のように熱く語っています。「小さい時から鞍馬天狗が大好きでした。黒覆面で白馬にまたがり、杉作を助け、新選組にピストルで立ち向かう！格好いい人！スクリーンの私の師匠です。」 幼少期に心を奪われたヒーローとの運命的な邂逅、そして長年ファンとして追い続けた木久扇師匠だからこそ語れる「アラカンの真の魅力」を、時代劇に造詣が深い学者芸人・サンキュータツオ氏（米粒写経）との対談形式で深掘りします。

■ 【超豪華な2大来場特典】ファン垂涎の限定アイテムと幻の味をリメイク！

今回のイベントは、五感で「あの頃の時代劇黄金期」を体験していただけるよう、特別な特典をご用意いたしました。 ①幻の味を再現！特製「豪華ロケ弁」のご昼食 当時、映画撮影現場で出演者やスタッフが実際に食べていたロケ弁当を現代風にリメイク！映画の世界観に浸りながら、特別なランチタイムをお楽しみいただけます。 ②本イベント限定！特製「アラカン」キーホルダープレゼント ここでしか手に入らない、嵐寛寿郎回顧企画を記念した限定デザインのオリジナルキーホルダーを来場者全員にプレゼントいたします。

■ イベント概要・プログラム

・映画上映： 『鞍馬天狗 角兵衛獅子の巻』（66分） ・トークイベント： 「嵐寛寿郎・鞍馬天狗の魅力とチャンバラ時代劇・黄金時代」 ・特別展示： 嵐寛寿郎 回顧特別展示、限定グッズ販売 ・物販他： 会場内での「アラカン」関連グッズ、「LINEスタンプ」発売発表、公式「アラカンBot」（X：@arashi_kanjuro）のリリース記念告知

≪開催概要≫

日時： 2026年7月11日（土） 開場 12:30 ／ 開演 13:00 会場： 神田明神文化交流館 地下1階「EDOCCO STUDIO」 出演者：林家木久扇、サンキュータツオ チケット代（税込・お弁当＆キーホルダー特典付き）：一般席：9,000円／最前列席：13,000円 チケット予約サイト（Peatix）： https://arakan-pj-01.peatix.com/ チケット予約サイト（LivePocket）：https://livepocket.jp/e/arakan-pj-01

≪主催・運営情報≫

主催： アラカン・プロジェクト実行委員会 共催・運営： 株式会社CoCoRo（神田明神文化交流館 EDOCCO STUDIO） 協賛： 株式会社ひかりてらす、株式会社イデアフォース 協力： 日活株式会社、東武トップツアーズ株式会社 後援： 千代田区観光協会 【本件に関する報道関係者・一般のお客様からのお問い合わせ先】 アラカン・プロジェクト実行委員会（株式会社ひかりてらす内） 担当：山田 TEL：03-6384-7362（代表） Email：info@hikariterrace.com