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アーティスト『BRIDGE SHIP HOUSE』とグラニフがコラボレーション
“静かな力”をコンセプトにしたコレクションを発売、「Matthew」と「ビューティフルシャドー」をモチーフに全13アイテムを展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年6月23日(火)より、アーティスト『BRIDGE SHIP HOUSE』とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内一部店舗にて発売いたします。
オルタナティブコミックやアートトイに影響を受け、インナーワールドを描き出す独自の作風で注目を集めるアーティスト『BRIDGE SHIP HOUSE』。本コレクションでは、代表作である4つ目のウサギを描いた「Matthew(マシュー)」とグラニフの人気キャラクター「ビューティフルシャドー」が出会い、特別なコレクションが実現しました。
コレクションコンセプトは【QUIET POWER】。「力は、大声でなくてもいい」をテーマに、両者の内に秘めた“静かな力”を表現しています。日々を楽しく彩る「ビューティフルシャドー」の「いたずらの力」と、何事にも動じない「Matthew」の「独立した力」。対照的でありながらも共鳴し合う二つの個性が融合し、グラフィックとして新たな魅力を生み出しました。本コレクションでは、両キャラクターの個性を活かしたグラフィックを、Tシャツやファッション雑貨などの日常使いしやすいアイテムに落とし込み、アートピースとしての存在感と日常で楽しめる実用性を兼ね備えた全13アイテムを展開します。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年6月17日(水)0:00から2026年6月22日(月)23:59までの期間、本コレクションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります。
©BLIDGE SHIP HOUSE
全13種類を展開
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_01414
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内一部店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年6月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年6月23日(火)より、アーティスト『BRIDGE SHIP HOUSE』とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内一部店舗にて発売いたします。
コレクションコンセプトは【QUIET POWER】。「力は、大声でなくてもいい」をテーマに、両者の内に秘めた“静かな力”を表現しています。日々を楽しく彩る「ビューティフルシャドー」の「いたずらの力」と、何事にも動じない「Matthew」の「独立した力」。対照的でありながらも共鳴し合う二つの個性が融合し、グラフィックとして新たな魅力を生み出しました。本コレクションでは、両キャラクターの個性を活かしたグラフィックを、Tシャツやファッション雑貨などの日常使いしやすいアイテムに落とし込み、アートピースとしての存在感と日常で楽しめる実用性を兼ね備えた全13アイテムを展開します。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年6月17日(水)0:00から2026年6月22日(月)23:59までの期間、本コレクションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります。
©BLIDGE SHIP HOUSE
全13種類を展開
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_01414
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内一部店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年6月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/