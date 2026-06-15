堺市では、本市の魅力を多くの方に発信し、興味・関心を持って訪れていただくことを目的に、堺市公式Instagramにおいて「#堺のひとコマ 写真投稿キャンペーン」を開催します。

本キャンペーンは、堺市公式Instagramアカウントをフォローしたうえで、堺市内で撮影したおすすめの写真や日常生活の中で堺産品を利用している様子を写した写真に、指定のハッシュタグを付けてInstagramに投稿いただくものです。応募いただいた中から選出した作品をサイネージ等で掲載します。また、応募されたすべての作品から抽選で本市関連の景品を贈呈します。







募集テーマ

「あなたの堺のひとコマ」

・初夏を感じる堺市内の魅力的なスポットや印象的な風景

・包丁や手ぬぐいなど堺産品を暮らしの中で使用している場面 など

応募期間

令和 8 年 6 月 15 日（月）～7 月 31 日（金）

応募方法

（1）応募者の Instagram のアカウントを公開設定にする。

※結果発表まで公開設定のままにしてください。

（2）堺市公式 Instagram アカウント「@sakaicity_official」をフォローする。

※結果発表時点でフォローしていない場合は、応募を無効とさせていただきますのでご注意ください。

（3）応募作品に以下をつけて投稿する。

・#堺のひとコマ、#堺歩き

・「@sakaicity_official」をタグ付け ・撮影場所（または堺産品名）

※堺市から写真データの提供を依頼する場合がありますので、元データを保存しておいてください。

応募作品の条件

（1）おおむね 1 年以内に撮影した写真で、堺市内で撮影したもの、または堺産品を撮影したもの。

（2）応募者本人が撮影したもの。過去に個人の SNS 等で発表した作品も応募可能です。ただし、他コンテストへの二重応募はできません。

（3）合成など、著しい加工の施された作品の応募はご遠慮ください。コラージュ等の組合せ写真も無効 です。軽微な明度・彩度・色調整、トリミング等の加工の施された作品は応募可能です。

※詳細は堺市ホームページ（https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/citypromo/sakai_instagram/campaign2026.html）をご覧ください。



写真投稿キャンペーン2026HP



特典

（1）選定作品の掲載

▶応募作品の中から選定作品を、市公式媒体や市内施設のデジタルサイネージ等で掲載します。

※ 掲載時期・場所は、結果発表の際に市ホームページでお知らせします。

（2）景品の贈呈

▶ おおさか堺バルーン ペア搭乗券 2組4名様





▶ ノアドルフィンドーム ペア入場券（餌やり体験付き） 2組4名様







▶ 堺刀司 ペティナイフ 1名様







▶ 注染手ぬぐい にじゆら 5名様



※柄・カラーはお選びいただけません。

