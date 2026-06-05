電通プロモーション、東京都新事業発掘プロジェクト機運醸成イベント開催

株式会社電通プロモーション（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：北原 整、以下「当社」）は、東京都から委託を受け、2025年4月より、イグニション・ポイント株式会社と共同で「新事業発掘プロジェクト（GEMStartup TOKYO）」を運営しています。このたび、2025年度から2026年度にかけて実施するプログラム2年目の開始に向けた機運醸成イベントを開催します。本イベントは、大企業等で培われたノウハウやアイデアを起点とした新事業創出を促進することを目的としています。

東京都では、大企業等の民間企業で培われたノウハウやアイデアを起業や新事業創出に結びつけるための取り組みとして「新事業発掘プロジェクト事業（GEMStartup TOKYO）」を実施しています。本事業では、分野を超えた起業家やベンチャーキャピタリスト、各分野のプロフェッショナルが参画し、アイデアの整理から事業化に向けた検討までを伴走型で支援します。当社は、広報活動やイベントの企画・実施、事務局運営を通じて、本事業の推進を包括的にサポートしています。

今回開催する機運醸成イベントは、「大企業発・新事業創出の現場のリアルを踏まえた突破口」と「ゴールを意識したモチベーション喚起」をテーマに、第一線で活躍する起業家やイントレプレナー*による基調講演およびパネルディスカッションを実施します。新事業創出の現場で直面する課題や、その乗り越え方を共有することで、参加者にとって実践的な示唆を得られる機会となることを目指しています。

＊ イントレプレナー：企業内で新規事業を立ち上げる人材

【機運醸成イベント概要 】

・名称 ：『大企業発・新事業創出の「リアル」と「突破口」』

・実施日時：2026年7月8日(水)18:30～21:00

・開催形式：対面及びオンラインのハイブリッド形式で実施

・実施場所：Tokyo Innovation Base（千代田区丸の内3-8-3 ２階STAGE)

・対象 ：大企業等民間企業に所属している方

企業のリソースを活用し東京都内で新事業創出を目指す方

本事業に関心がある方 等

・定員 ：会場 130名程度

・参加費 ：無料

・応募方法：公式Webサイト（ https://gemstartup.metro.tokyo.lg.jp/news/2026-kickoff/）のエントリーフォームよりお申込みください。

・応募期間：2026年6月4日（木）～7月7日（火）12：00まで

＊申込み時点で会場の定員に達した場合、オンラインにて参加をいただくようご案内する場合がございます。

■プログラム

1. GEMS事業説明（事業の全体像・プログラム構成）

2. 基調講演

【テーマ】「大企業発・新規事業の必勝法則 ～99%が陥る共通の罠と、壁を壊す「意志」の力～」守屋 実氏（新規事業家®)

3. パネルディスカッション

【テーマ】大企業発・新事業創出の「ゴール」と「突破の技術」

～検証で終わらせない出口戦略と日々の推進力～

パネラー：西田 誠氏 （MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社 代表取締役/CEO）

渡邊 裕太氏（株式会社Carjany 代表取締役）

守屋 実氏 （新規事業家®)

4. 令和8-9年度 GEMStartup TOKYOプログラム参加者募集案内

5. 登壇者と参加者による交流会（現地参加者のみ）

■登壇者

守屋 実氏 新規事業家®

新規事業家®。ミスミを経てミスミ創業者田口弘氏と新規事業開発の専門会社エムアウトを創業。2010年 株式会社守屋実事務所を設立。ラクスル、ケアプロの創業に副社長として参画。2018年ブティックス、ラクスルが2か月連続上場。博報堂、JAXAなどのアドバイザー、東京科学大学客員教授、内閣府有識者委員、山东省人工智能高档顾问を歴任。近著に 『新規事業を必ず生み出す経営』、『起業は意志が10割』、『DXスタートアップ革命』など。

西田 誠氏 MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社 代表取締役/CEO

1993年東レ株式会社入社。約30年にわたりテキスタイル事業に従事し、機能性素材のグローバルな販売・開発に携わる。2020年、同社内にて先端素材と生活者を直接つなぐD2Cプロジェクト「MOONRAKERS」を始動。クラウドファンディングで累計数億円の支援を集めるなど、大企業における社内起業の成功モデルを築く。2023年に同事業をカーブアウトし、MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社を設立、代表取締役に就任。

渡邊 裕太氏 株式会社Carjany 代表取締役

2007年に東京海上日動に入社。国内・国外（中国）で自動車メーカー・ディーラーなど自動車販売業界の業務に20年弱従事。業界に近い、第三者の立場として、自動車販売業界に一貫して関与してきた経験を持つ。2022年4月より新規事業開発の業務を本格的にスタートし、2024年2月に出向起業モデルを活用して、株式会社Carjanyを創業（東京海上日動では第1号案件）。「クルマ選びの新しいスタイルの創造」に向けた取り組みを進めている。