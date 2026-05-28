キャラクターAIエージェント市場は2032年に54億5,000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはキャラクターAIエージェント市場を分析・予測した市場調査報告書「キャラクターAIエージェント市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測 - Character Based AI Agents Market - Global Forecast To 2032」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年には5億5,000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）46.7%で成長し、2032年には54億5,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350711/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「キャラクターAIエージェント市場 - タイプ（架空のキャラクターエージェント、実在のペルソナ、パーソナライズされたAIコンパニオン、企業・ブランドマスコット）、インタラクションモード（テキストベース、音声ベース、マルチモーダル）、および用途別 - 2032年までの世界予測 - キャラクターベースAIエージェント市場 - タイプ（架空のキャラクターエージェント、実在のペルソナ、パーソナライズされたAIコンパニオン、企業・ブランドマスコット）、インタラクションモード（テキストベース、音声ベース、マルチモーダル）、および用途別 - 2032年までの世界予測」はキャラクターをベースにしたAIエージェント、キャラクターAIエージェントの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
タイプ別キャラクターAIエージェント市場
● 架空のキャラクターエージェント
● 実在人物
● パーソナライズされたAIコンパニオン
● 企業・ブランドマスコット
インタラクションモード別キャラクターAIエージェント市場
● テキストベース
● 音声ベース
● マルチモーダル
用途別キャラクターAIエージェント市場
● ゲーミング＆イマーシブメディア
● ソーシャルメディア＆バーチャルインフルエンサー
● ファンエンゲージメント＆ファンマーチャンダイジング
● インタラクティブストーリーテリング、ロールプレイング、物語体験
● その他の用途
地域別キャラクターAIエージェント市場
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
その他の地域（RoW）
● 中東＆アフリカ：GCC諸国：その他の中東＆アフリカ
● 南米
レポート概要
キャラクターAIエージェント市場 - タイプ（架空のキャラクターエージェント、実在のペルソナ、パーソナライズされたAIコンパニオン、企業・ブランドマスコット）、インタラクションモード（テキストベース、音声ベース、マルチモーダル）、および用途別 - 2032年までの世界予測
Character-based AI Agents Market by Type (Fictional Character Agents, Real-World Personas, Personalized AI Companions, Corporate & Brand Mascots), Interaction Mode (Text-based, Voice-based, Multi-modal), and Application - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmse10511/
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調査対象セグメント
タイプ別キャラクターAIエージェント市場
● 架空のキャラクターエージェント
● 実在人物
● パーソナライズされたAIコンパニオン
● 企業・ブランドマスコット
インタラクションモード別キャラクターAIエージェント市場
● テキストベース
● 音声ベース
● マルチモーダル
用途別キャラクターAIエージェント市場
● ゲーミング＆イマーシブメディア
● ソーシャルメディア＆バーチャルインフルエンサー
● ファンエンゲージメント＆ファンマーチャンダイジング
● インタラクティブストーリーテリング、ロールプレイング、物語体験
● その他の用途
地域別キャラクターAIエージェント市場
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● 英国
● ドイツ
● フランス
● イタリア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
その他の地域（RoW）
● 中東＆アフリカ：GCC諸国：その他の中東＆アフリカ
● 南米
レポート概要
キャラクターAIエージェント市場 - タイプ（架空のキャラクターエージェント、実在のペルソナ、パーソナライズされたAIコンパニオン、企業・ブランドマスコット）、インタラクションモード（テキストベース、音声ベース、マルチモーダル）、および用途別 - 2032年までの世界予測
Character-based AI Agents Market by Type (Fictional Character Agents, Real-World Personas, Personalized AI Companions, Corporate & Brand Mascots), Interaction Mode (Text-based, Voice-based, Multi-modal), and Application - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
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