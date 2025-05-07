「NIJISANJI EN」に所属する「LazuLight」の4周年を記念したオリジナルグッズが全世界で販売決定！2025年5月12日より予約受付開始
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト／バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」に所属する「LazuLight」の活動開始4周年を記念したオリジナルグッズを販売いたします。本商品は、2025年5月12日（月）13:00よりCyber Goods Store、にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeにてご予約いただけます。
今回販売するオリジナルグッズは、4周年を記念して描き起こされたイラストを使用したアイテムです。うさ耳をつけたホスト風の、メンズライクなデザインが特徴となっており、普段の可愛らしい姿とはひと味違う、クールさと愛らしさの絶妙なバランスをお楽しみいただけます。
■グッズラインナップ
アクリルスタンド：Elira Pendora・Finana Ryugu 各1種
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
●商品名 ：アクリルスタンド Elira Pendora
アクリルスタンド Finana Ryugu
●素材 ：アクリル
●サイズ ：本体W90×H140mm以内 台座W60×H60mm以内
●生産国 ：日本
●価格 ：\1,760（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)A/N
ホログラム缶バッジ：Elira Pendora・Finana Ryugu 各2種
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
●商品名 ：ホログラム缶バッジ Elira Pendora１.
ホログラム缶バッジ Elira Pendora２.
ホログラム缶バッジ Finana Ryugu１.
ホログラム缶バッジ Finana Ryugu２.
●素材 ：紙、ブリキ、PET
●サイズ ：直径56mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\550（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)A/N
フォト風カード2枚セット：Elira Pendora・Finana Ryugu 各1種
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
●商品名 ：フォト風カード2枚セット Elira Pendora
フォト風カード2枚セット Finana Ryugu
●素材 ：紙
●サイズ ：W56×H86mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\660（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)A/N
キーボードキャップ4個セット：Elira Pendora・Finana Ryugu 各1種
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
●商品名 ：キーボードキャップ4個セット Elira Pendora
キーボードキャップ4個セット Finana Ryugu
●素材 ：PBT
●サイズ ：約W17.8×H17.8×D11.6mm
●生産国 ：中国
●価格 ：\3,300（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)A/N
ペンライト2種：Elira Pendora・Finana Ryugu 各1種
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
●商品名 ：ペンライト Elira Pendora
ペンライト Finana Ryugu
●素材 ：本体：アクリル,持ち手：ABS,ストラップ：ポリエステル
●サイズ ：本体約120×120mm 持ち手約40×120mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\3,960（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)A/N
■販売詳細
・予約受付期間：2025年5月12日（月）13:00～2025年6月12日（木）23:59
・お届け時期 ：2025年8月12日（火）より順次発送予定
・予約受付場所：
Cyber Goods Store
https://cyber-goods-store.jp
にじさんじオフィシャルストア
https://shop.nijisanji.jp/TAG_621
NIJISANJI EN Official Store（海外販売）
https://nijisanji-store.com/collections/fantastic-postal-service
※発送予定時期は変更となる可能性がございます。
■キャンペーン詳細
キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で、1名様にグッズ一式をプレゼントいたします。
＜キャンペーン応募方法＞
１. NIJISANJIEN_ANV公式 X（ https://x.com/NIJISANJIEN_ANV ）をフォロー
２. 該当ポストをリポスト（「#NIJISANJIEN_ANV」を付けて投稿をお願いします。）
＜キャンペーン応募期間＞
2025年5月12日（月）13:00～2025年5月18日（日）23:59まで
＜プレゼント対象グッズ＞
アクリルスタンド（2種）、ホログラム缶バッジ（4種）、フォト風カード2枚セット（2種）、キーボードキャップ4個セット（2種）、ペンライト（2種）
※該当ポストは１.のアカウントよりご確認ください。
※当選発表は、2025年5月31日（土）までにXのダイレクトメッセージにてお送りさせて頂きます。
※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。https://www.cyberagent.co.jp/privacy/
※アカウントを非公開にしている場合、引用リポストを確認することができないため、応募対象外となります。
※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。
※ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。
■「NIJISANJI EN」について
2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en
X：https://x.com/NIJISANJI_World
Website：https://www.nijisanji.jp/en
Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/
Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/
■サイバーエージェント 会社概要
社名 ：株式会社サイバーエージェント
所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
設立 ：1998年3月18日
資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）
代表者 ：代表取締役 藤田晋
事業内容 ：メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口
E-mail：support@caanime.com