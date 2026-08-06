冨安健洋の去就が決定間近に

無所属が続く日本代表DF冨安健洋の新天地が決定間近になった。

移籍情報に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が公式Xにて「here we go!」の文字を添え、イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスと契約することを伝えた。

現在27歳の冨安は、2025年7月にアーセナルを退団し、同12月にオランダ1部アヤックスへの加入が決定。アヤックスで出場機会を取り戻し、北中米ワールドカップの日本代表メンバーにも選出された。

シーズン開幕前にクリスタル・パレスの練習生としてチームに加わり、プレシーズンマッチにも出場。ロマーノ氏によると、冨安は現地時間8月5日にメディカルチェックをクリアし、48時間以内に契約が完了する見通しであると伝えられた。

日本時間深夜の吉報にSNSでは「嬉しすぎる」「そろそろ報われて」「日本人何人になった？」「マジでパレスきた！」「待ったなしか」「おかえりなさい！」「プレミアリーグがまた面白くなったな」「日本人対決たくさん見られそうで嬉しい！」など多くのコメントが寄せられ、冨安の去就が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）