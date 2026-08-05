がん闘病中の桐谷さん、がん保険入っている？ファンの質問に回答で最新ショット
■最新ショット投稿！糖尿病の定期検査を報告
前立腺がん＆大腸がんを公表し、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が5日、自身のXを更新。ファンからの質問「桐谷さんほどの資産家さんにお聞きしたいのですが、がん保険入られてたのですか？」に回答した。
【写真】がん闘病中の桐谷さん最新ショット
桐谷さんのがん公表については、7月27日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演し、前立腺がん＆大腸がんを発表。大腸がんの手術を受け無事に終え、現在は1日20分の散歩が日課で、健康管理に気をつけていると話した。
今回、Xでは「今日は2ヶ月に1度の糖尿病の定期検査」と写真を投稿。また、ファンから「桐谷さんほどの資産家さんにお聞きしたいのですが、がん保険入られてたのですか？」の質問に、「がん保険や生命保険などには一切入っていません。必要ないので。あ、自転車の保険だけは別」と答えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
前立腺がん＆大腸がんを公表し、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が5日、自身のXを更新。ファンからの質問「桐谷さんほどの資産家さんにお聞きしたいのですが、がん保険入られてたのですか？」に回答した。
【写真】がん闘病中の桐谷さん最新ショット
桐谷さんのがん公表については、7月27日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演し、前立腺がん＆大腸がんを発表。大腸がんの手術を受け無事に終え、現在は1日20分の散歩が日課で、健康管理に気をつけていると話した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。